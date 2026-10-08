Afhjúpar hvaða leikkona var lögð í einelti og stimpluð „mesta tíkin“ á setti

Leikarinn Michael Douglas segir að Charlie Sheen hafi límt skilti á bak Sean Young, meðleikkonu þeirra í Wall Street, sem á stóð „Mesta tíkin á settinu“ á tökustað myndarinnar frá árinu 1987.
Í nýju endurminningum sínum, One Helluva Ride, rifjar Douglas upp hvernig Young, sem lék eiginkonu hans í myndinni, „olli miklum vandræðum á setti“ og „átti hræðilegt samband“ við alla leikarana og starfsfólkið, sérstaklega Sheen.
Þegar Douglas tók eftir skiltinu á baki Young tók hann það af og sagði henni að „gleyma“ því sem þar stóð. Hins vegar sagði einhverí í tökuliðinu i Young það sem Sheen skrifaði.
„Hún hafði fullan rétt til að vera reið,“ sagði Douglas, 82 ára, í bók sinni.
Douglas minntist þess að Young lenti í stöðugum átökum við leikstjórann Oliver Stone, sem ákvað að gefa Daryl Hannah eina setningu Young í atriði úr hesthúsi. Young á að hafa sagt við Stone: „Ef ég er ekki með neinar línur í senunni, hver er þá tilgangurinn með því að ég sé hér?“ Stone var sammála Young og rak hana samstundis, sagði Douglas.
Samkvæmt Douglas átti Hannah einnig erfitt uppdráttar við tökur á glæpamyndinni, þar sem karlleikarar voru í meirihluta.
Hannah lenti í átökum við Stone, útskýrði Douglas, þar sem þau „hefðu sinn einstaka stíl og vinnubrögð“ sem og „sínar sterku skoðanir“. Douglas hélt því fram að kvikmyndatökumaðurinn Bobby Richardson hefði hvatt Stone til að endurráða í hlutverk Young og Hannah, en Stone neitaði því en hann rak Young.
„Oliver sagði síðar að hann hefði viljað reka þá báða,“ skrifaði Douglas og benti á að leikstjórinn hafi endað á því að klippa flestar senur Young úr myndinni. Douglas skrifaði einnig í bók sinni að Stone einblíni oft á „karlkynssögur“ í kvikmyndum sínum, þrátt fyrir sterkar kvenpersónur.
Douglas vann Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt sem verðbréfamiðlarinn Gordon Gekko í Wall Street. Í viðtali við Aliciu Malone hjá TCM fyrr á þessu ári þakkaði Douglas Stone fyrir að hafa hvatt aðra leikara, eins og James Woods í Salvador og Tom Cruise í Born on the Fourth of July til að skila „bestu frammistöðu“ sinni í myndum sínum.
„Árangur hans með leikurum er ansi áhrifamikill,“ sagði Douglas. „Þannig að ég er innilega, innilega þakklátur fyrir þá staðreynd að myndin gaf mér hlutverk og þá staðreynd að hann ýtti mér á annað stig.“