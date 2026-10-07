Sagði upp fimm konum þegar hún gaf honum úrslitakosti

Leikarinn Michael Douglas lætur allt flakka í nýrri sjálfsævisögu, One Helluva Ride.
Hann segir meðal annars frá upphafi sambands hans og eiginkonu sinnar, leikkonunnar Catherine Zeta-Jones. Þau kynntust á tíunda áratugnum og gengu í það heilaga árið 2000.
Þegar þau voru að byrja saman sagðist hún ekki hafa áhuga á að vera með honum nema þau væru bara hvort með öðru, hún vildi engar aðrar konur í spilinu.
„Ég sagði við hana: „Bíddu hér, ég þarf að hringja fimm stutt símtöl,““ skrifar Douglas. Leikkonan var mjög hissa: „Fimm? Þarftu að hringja fimm símtöl?!“
„Ég passaði að þær ættu allar heima hver í sinni borg, mér fannst það svona virðingarverða leiðin til að eiga í nokkrum samböndum í einu. Engin af þeim bað mig um að skuldbinda mig eða eitthvað svoleiðis. Þær voru örugglega með öðrum líka,“ segir leikarinn.