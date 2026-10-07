Greipur skemmtir í Sykursalnum

Grínistinn Greipur Hjaltason verður með uppistand í Sykursalnum, Grósku, á fimmtudagskvöld og hefst sýningin kl. 21. Yfirskrift uppistandsins er „Greipjokes“.
Síðar í mánuðinum fer Greipur í túr um Bretland og er nú þegar uppselt á nokkrar sýningar í túrnum sem ber heitið „The Icebreaker Tour.“
Greipur hefur vakið töluverða athygli fyrir grínmyndbönd sín á samfélagsmiðlum og margar stjörnur fylgja honum, t.d. leikarinn Bob Odenkirk, sem sló í gegn í þáttaröðinni „Better Call Saul“.
Miða á uppistandið í Sykursalnum má nálgast hér.