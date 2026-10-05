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Fókus

Vikan á Instagram: „Önnur okkar bítur“

Fókus
Mánudaginn 5. október 2026 10:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Guðrún biskup tekur þátt í bleikum október - en ekki hvað

 

Bríet var baksviðs

 

Dóra Júlía fagnaði afmæli móður sinnar með afmælisbaði í Sky Lagoon

 

Birgitta Líf birti myndir frá Ibiza

 

Gugga í gúmmíbát kemur hrekkjavökumánuðinum af stað: „Önnur okkar bítur“

 

Svala skartaði krullum

 

Eva Ruza kláraði Afríkuleiðangurinn

 

Sunneva og Hildur brugðu á leik

 

Halla forseti tók á móti nýjum sendiherra Breta – Bjóðum Jane Stevens velkomna til landsins!

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór kíki í viðtal í Einni pælingu

 

Móeiður klæddist leðri í Aþenu

 

Stebbi Jak og Kristín Sif stýrðu veislu

 

Selma Soffía „dömpaði“ myndum frá Barcelona

 

Mari á núna tveggja mánaða monsa

 

Handboltadrottningin Hafdís Renötudóttir tók syrpu úti á svölum

 

Alaska 1867, Kolfreyja Sól Bogadóttir, birti líka syrpu

 

„Svakalegt með verðbólguna og olíuverðið,“ segir Patrekur Jamie á golfvellinum

 

Sveindís Jane fagnaði sigri í Washington

 

Sunddrottningin Ragga Ragnars spókaði sig um í París

 

Tara Sif: „Bátadagar eru bestu dagarnir“

 

Kjartan Logi: „Þegar þú situr í blinda svæðinu“

Vikan á Instagram

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