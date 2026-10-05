Vikan á Instagram: „Önnur okkar bítur“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Guðrún biskup tekur þátt í bleikum október - en ekki hvað
Bríet var baksviðs
Dóra Júlía fagnaði afmæli móður sinnar með afmælisbaði í Sky Lagoon
Birgitta Líf birti myndir frá Ibiza
Gugga í gúmmíbát kemur hrekkjavökumánuðinum af stað: „Önnur okkar bítur“
Svala skartaði krullum
Eva Ruza kláraði Afríkuleiðangurinn
Sunneva og Hildur brugðu á leik
Halla forseti tók á móti nýjum sendiherra Breta – Bjóðum Jane Stevens velkomna til landsins!
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór kíki í viðtal í Einni pælingu
Móeiður klæddist leðri í Aþenu
Stebbi Jak og Kristín Sif stýrðu veislu
Selma Soffía „dömpaði“ myndum frá Barcelona
Mari á núna tveggja mánaða monsa
Handboltadrottningin Hafdís Renötudóttir tók syrpu úti á svölum
Alaska 1867, Kolfreyja Sól Bogadóttir, birti líka syrpu
„Svakalegt með verðbólguna og olíuverðið,“ segir Patrekur Jamie á golfvellinum
Sveindís Jane fagnaði sigri í Washington
Sunddrottningin Ragga Ragnars spókaði sig um í París
Tara Sif: „Bátadagar eru bestu dagarnir“
Kjartan Logi: „Þegar þú situr í blinda svæðinu“