Gigtarfélag Íslands fagnar 50 ára afmæli með tónleikum í Grafavogskirkju

Gigtarfélag Íslands verður 50 ára föstudaginn 9. október. Af því tilefni verður efnt til afmælistónleika í Grafarvogskirkju laugardaginn 10. október kl. 14:30. Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir.
Gigtarfélagið var stofnað 9. október 1976 og á þessum 50 árum hefur orðið gríðarleg breyting á greiningu og meðferð gigtarsjúkdóma. En þótt margt hafi breyst er hlutverk félagsins enn mikilvægt. Við höfum náð ótrúlega langt á 50 árum, en það er enn mikið verk óunnið.
Enn þarf til dæmis að minna á að gigt tengist ekki aldri og að margir lifa með sjúkdóma sem sjást ekki utan á þeim. Við viljum að fólk með gigt fái stuðning og verkfæri til að lifa góðu og virku lífi á sínum forsendum. Enn er algengt að fólk tengi gigt við eldra fólk. En börn, ungmenni og fólk á vinnualdri fá líka gigtarsjúkdóma.
Sjúkdómarnir geta haft mikil áhrif á nám, atvinnu, fjölskyldulíf og félagslíf. Margir gigtarsjúkdómar eru líka ósýnilegir. Fólk getur litið hraustlega út en verið að glíma við mikla verki, þreytu, heilaþoku og önnur einkenni sem hafa áhrif á daglegt líf. Einkennin geta verið mjög sveiflukennd. Fólk getur verið nokkuð gott einn daginn en átt erfitt með einföldustu hluti þann næsta. Þetta getur verið erfitt fyrir aðra að skilja og getur haft áhrif á vinnu, nám og félagslega þátttöku.
Meira en læknismeðferð
Að lifa með gigt snýst ekki bara um lyf og læknisheimsóknir. Það skiptir líka máli að fá góða fræðslu, finna hreyfingu sem hentar, hitta aðra í sömu stöðu og fá stuðning við að takast á við daglegt líf.
Þar hefur Gigtarfélagið mikilvægu hlutverki að gegna.
Undanfarin ár hefur starf félagsins þróast mikið og í dag eru fræðsla, hreyfing og stuðningur rauði þráðurinn í starfseminni. Félagið býður meðal annars upp á fræðslu, jafningjastuðning, ráðgjöf, námskeið, hreyfingu og félagsstarf. Mikil áhersla er einnig lögð á að ná betur til ungs fólks með gigt og gera þjónustu félagsins aðgengilega fólki óháð búsetu.
Að hitta einhvern sem skilur
Það getur skipt miklu máli að hitta einhvern sem veit af eigin raun hvernig það er að lifa með gigt. Þess vegna er jafningjastuðningur mikilvægur hluti af starfi Gigtarfélagsins. Félagið vill ekki bara vera staður þar sem fólk fær upplýsingar heldur líka samfélag þar sem hægt er að leita stuðnings, hitta aðra og deila reynslu. Gigtarfélagið sinnir einnig hagsmunagæslu og vinnur að því að rödd fólks með gigt heyrist þegar ákvarðanir eru teknar í heilbrigðis-, velferðar-, mennta- og atvinnumálum. Það á ekki síst við um fólk með ósýnilega og sveiflukennda sjúkdóma og ungt fólk sem þarf oft að takast á við kerfi sem eru ekki byggð með þeirra aðstæður í huga. Tónleikarnir eru tækifæri til að fagna því sem hefur áunnist á síðustu 50 árum en líka til að horfa fram á veginn. Gigtarfélagið ætlar áfram að vinna að því að bæta líf fólks með gigt og minna á að enginn ætti að þurfa að takast einn á við langvinn veikindi.