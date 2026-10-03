Segja raunverulegan rannsóknarlögreglumann minna mjög á Ólaf Darra í Ófærð

Tveir umsjónarmenn eins vinsælasta fréttaskýringarþáttar í heimi um sönn sakamál líkja rannsóknarlögreglumanni sem leysti morðmál, þar sem maður var myrtur eftir samantekin ráð eiginkonu sinnar, tengdamóður og mágs, við leikarann Ólaf Darra Ólafsson og vísa þeir þá sérstaklega til hlutverks hans, sem rannsóknarlögreglumaðurinn og lögreglustjórinn Andri, í íslensku spennuþáttunum Ófærð. Hrósa þeir umræddum rannsóknarlögreglumanni í hástert og segja hann líkjast bæði Ólafi Darra í útliti en ekki síður svipi hans nálgun í starfi til hins skáldaða Andra.
Bandaríski fréttaskýringaþátturinn Dateline sérhæfir sig í umfjöllun um sönn sakamál og þá einkum morðmál. Umfjöllunarefni nýjasta þáttarins er morð sem framið var sumarið 2024 í bænum American Fork í Utah-ríki, en í bænum búa álíka margir og í Kópavogi. Maður að nafni Matt Restelli var þá skotinn til bana á heimili tengdamóður sinnar, Tracey Grist, en hann var þá þangað kominn til að sækja konu sína Kate og börn þeirra tvö, en hjónabandið hafði verið stirt og þau þrjú höfðu því dvalið þar. Sonur Tracey, Kevin, skaut mág sinn til bana og bar við sjálfsvörn. Rannsókn lögreglu leiddi hins vegar í ljós að um samantekin ráð þeirra þriggja um að myrða Matt var að ræða og hann hafði ekki ógnað þeim á nokkurn hátt.
Kate játaði síðar samsærið og hlaut vægasta dóminn af þeim þremur en Tracey neitaði öllu en var sakfelld. Kevin var sakfelldur fyrir morð en sýknaður af ákæru um samsæri um að fremja morð. Taldi kviðdómur að móðir hans og systir hefðu notað hann. Kevin viðurkenndi hins vegar í símtali úr fangelsi að hafa tekið þátt í samærinu um að myrða mág sinn.
Hægt er að hlusta á hljóðútgáfu þáttarins hér.
Ólafur Darri
Umsjónarmenn Dateline ræða síðan hvern þátt í sérstökum hlaðvarpsþætti að lokinni frumsýningu í sjónvarpi.
Umsjónarmaður þessa tiltekna þáttar var Josh Mankiewicz og hann ræddi, í hlaðvarpinu, þáttinn við annan af umsjónarmönnum Dateline, Keith Morrison. Morrison hóf þáttinn á því að ræða frammistöðu rannsóknarlögreglumannsins, sem fór fyrir rannsókn málsins, Joseph Nordin. Voru hann og Mankiewicz sammála um að Nordin hefði staðið sig virkilega vel við að leysa málið. Morrison fannst Nordin minna hins vegar mjög á persónu ákveðins rannsóknarlögreglumanns í leikinni þáttaröð sem Íslendingar kannast vel við og þekkja sömuleiðis mjög vel hver leikur lögreglumanninn. Morrison sagði m.a. um Nordin:
„Hann líktist mjög manni sem hægt er að sjá í skandinavískum morðgátuþáttaröð í sjónvarpi og hann heitir Ólafur Ólafsson. Hefurðu einhvern tímann séð hann?“
Þarna misreiknaði Morrison sig aðeins í landafræðinni enda er ekki um að ræða skandinavíska þætti heldur auðvitað íslensku þáttaröðina Ófærð. Mankiewicz áttaði sig strax á því um hvern Morrison væri að tala:
„Hann er stjarnan í þáttunum Ófærð (e.Trapped) sem gerast á Íslandi. Þeir eru svakalega góðir.“
Þarna eiga þeir félagar auðvitað við leikarann Ólaf Darra Ólafsson sem ferð aðalhlutverkið, rannsóknarlögreglumanninn og lögrelustjórann Andra, í Ófærð. Morrison vildi þó meina að Nordin væri ekki aðeins líkur Ólafi Darra í útliti eins og það var í Ófærð heldur eigi Nordin ýmislegt sameiginlegt með Andra:
„Þrautseigja og einlægni voru sameiginleg einkenni með þeim og ég dáðist að því.“
Hlusta má á hlaðvarpið í heild sinni hér en umræðan um líkindin með Nordin og Ólafi Darra/Andra hefst þegar um 2 mínútur og 50 sekúndur eru liðnar.
Hér er fyrir neðan er svo mynd af rannsóknarlögreglumanninum Josep Nordin en lesendur verða að meta sjálfir hversu líkur hann er Ólafi Darra í hlutverki Andra.