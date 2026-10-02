Bæklunarskurðlæknir með mikilvæg skilaboð til fólks á GLP-1 lyfjum

Bæklunarskurðlæknirinn Brian I. Neannunu hvetur fólk til að vera meðvitað um áhættur þyngdartapslyfja á borð við Ozempic, Wegovy og Mounjaro.
Hann ræðir við fréttamiðilinn Yahoo um hvað getur gerst í líkamanum þegar fólk léttist hratt.
Brian segir að vissulega geti GLP-1 lyf verið gagnleg fyrir suma sjúklinga en vandamálið er að þyngdartap er ekki aðeins fitutap. Vöðvamassi getur minnkað og það getur haft áhrif á stoðkerfið. Vöðvar styðja og vernda bein og liðamót líkamans og gegna lykilhlutverki í öllu stoðkerfinu.
Brian segir að það sé mjög mikilvægt að hugsa um að viðhalda vöðvamassa samhliða þyngdartapi. Hann nefnir nokkra hópa sem eru í meiri hættu en aðrir, þá sérstaklega eldra fólk, konur eftir tíðahvörf og fólk sem er þegar í aukinni hættu á beinþynningu.
Brian nefnir nokkur atriði sem gætu hjálpað til við að sporna gegn þessu, meðal annars að borða nóg prótín og stunda styrktarþjálfun (en ekki mjög þungar lyftingar). Hann segir líka að fólk ætti að fylgjast með hversu hratt það er að léttast og fara í reglulegt eftirlit hjá lækni.
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