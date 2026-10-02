Svona fór John Goodman að því að missa 90 kíló án þess að nota Ozempic

Bandaríski leikarinn John Goodman, sem er meðal annars þekktur fyrir leik sinn í Roseanne, The Big Lebowski og The Righteous Gemstones, hefur misst rúmlega 90 kíló án þess að nota einhver þyngdartapslyf á borð við Ozempic eða Wegovy. Í staðinn byrjaði hann að borða minni skammtastærðir, hreyfa sig daglega og gaf áfengi upp á bátinn.
Miðillinn Newser fer yfir hvernig hann fór að því, en þyngdartapið var ekki skjótt heldur tók þetta tíma og þolinmæði.
Goodman hætti að drekka árið 2007 eftir erfiða baráttu við áfengisvanda. Leikarinn segir að um tíma hafi hann verið við dauðans dyr vegna áfengisneyslu.
Hann breytti einnig mataræðinu, byrjaði að borða minni skammta en líka minna af sykri. Hann byrjaði að fylgja meira Miðjarðarhafsmataræði, sem samanstendur aðallega af fiski, grænmeti og hnetum.
Dagleg hreyfing varð hluti af lífi hans, hann gengur um tíu til tólf þúsund skref á dag. Hann stundar líka hnefaleika.
En hann segir að það hafi verið mikilvægast að hafa þolinmæði og gera þetta hægt og rólega, svo breytingin yrði til frambúðar.
„Áður fyrr þá fór ég í þriggja mánaða átak, missti kannski 30 kíló og verðlaunaði mig með kippu af bjór og fór síðan aftur í gömlu venjurnar,“ sagði Goodman við ABC News.