Michael Douglas viðurkennir að hafa haldið við fræga samleikkonu sína fyrir 40 árum - „Ástandið heima var slæmt“

Stórleikarinn Michael Douglas greinir frá því í nýrri bók að hafa haldið við samleikkonu sína Kathleen Turner fyrir rúmum fjórum áratugum síðan. Þau voru bæði gift á þeim tíma.
Þetta kemur fram í nýrri sjálfsævisögu Douglas, „One Helluva Ride.“
Í bókinni kemur fram að Douglas og Turner hefðu fellt saman hugi við tökur á ævintýramyndinni „Romancing the Stone“ sem kom út árið 1984. Hann var þá fertugur en hún þrítug.
Douglas er eins og flestir vita í dag giftur velsku leikkonunni Catherine Zeta-Jones en þá var hann giftur framleiðandanum Diöndru Luker. Turner var einnig gift á þessum tíma, vínframleiðandanum Jay Weiss.
Douglas segir að hann hafi fallið fyrir Turner strax í prufunum fyrir myndina.
„Kathleen var klár, fyndin og kynþokkafull með djúpa, heita rödd sem varð hennar einkenni. Mér líkaði strax vel við hana og við löðuðumst samstundis hvort að öðru,“ segir Douglas í bókinni. „Ástandið heima var slæmt. Við Diandra áttum bæði í samböndum utan hjónabandsins. Ég hélt til Mexíkó, enn formlega giftur en skilinn að borði og sæng.“
Ekki fling
Douglas segir að hann og Turner hafi verið virkilega ástfangin. Þetta hafi ekki verið eitthvað einnar nætur fling.
„Sannleikurinn er sá að við Kathleen féllum hvert fyrir öðru af miklum krafti meðan á gerð „Romancing the Stone“ stóð og hófum samband. Þetta var ekkert skammvinnt ævintýri, sambandið þróaðist eðlilega í kjölfar nánar samvinnu, mikils álags, gagnkvæmrar virðingar og umhyggju, auk þess sem mikill neisti var á milli okkar. Eins og annar hver maður á þeim tíma varð ég algjörlega heillaður af Kathleen,“ segir hann.
En sambandið varð að fara leynt. Segist hann iðulega hafa laumast inn í herbergið hennar á tökustaðnum þegar allir aðir voru sofnaðir. Ekki einu sinni Danny DeVito meðleikari þeirra eða Robert Zemeckis leikstjóri máttu vita af þessu.
Mætti með soninn
Sambandinu lauk hins vegar þegar Diandra mætti á tökustaðinn með son þeirra, Cameron, með sér. Hún minnti hann á að hann væri enn þá í hjónabandi.
„Diandra var með grunsemdir. Innsæi kvenna býst ég við,“ segir hann. „Eftir þá heimsókn slitum við Kathleen sambandinu og ég fór aftur til Diöndru. Ég gerði þetta fyrir Cameron, en við hefðum ekki átt að byrja saman aftur. Eftir fyrsta aðskilnaðinn varð þetta aldrei eins á milli okkar aftur.“
Michael Douglas og Diandra Luker skildu ekki fyrr en árið 2000, sama ár og hann giftist Catherine Zeta-Jones.
Léku oft saman
En Douglas og Turner áttu hins vegar eftir að leika aftur saman. Í „The Jewel of the Nile“ árið 1985 og „The War of the Roses“ árið 1989. Svo löngu seinna í sjónvarpsþáttunum „The Kominsky Method“ frá 2018.
„Taugin á milli mín og Kathleen Turner var svo sterk að áhorfendur hafa verið vissir í mörg ár um að við værum í sambandi saman á meðan við gerðum myndirnar,“ segir hann. Því hafi þau hins vegar neitað lengi. Opinbera sagan sem þau sögðu var sú að þau hefðu aðeins daðrað við hvort annað. „Það var lygi,“ segir Douglas.
Michael Douglas og Kathleen Turner eru enn þá góðir vinir í dag. Douglas segist hafa spurt Turner hvort það væri í lagi að hann myndi opinbera þetta 40 ára gamla ástarsamband í bókinni og hún játti því.