Magnea Björg sá strax eftir því að hafa opnað drykkinn – Sjáðu myndbandið

Áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Magnea Björg Jónsdóttir sá heldur betur eftir því þegar hún opnaði dós af útrunnum Nocco drykk.
„Búin að geyma þennan Nocco Rúdólf í ísskápnum í vinnunni í sex ár. Hann var útrunninn árið 2020, fékk þessa fallegu gjöf frá vinkonu minni, Birgittu Líf, sem fann hann í geymslunni sinni og hugsaði til mín,“ skrifaði Magnea við myndbandið, en í sjálfu myndbandinu segir hún ekki mikið.
Hún kúgaðist svo hressilega að hún kom vart upp orði. Sjáðu myndbandið hér að neðan.
@maggabagga Búin að geyma þennan Nocco Rúdólf í ísskápnum í vinnunni í 6 ár.. hann var útrunnin árið 2020 fékk þessa fallegu gjöf frá vinkonu minni @Birgitta Líf sem fann hann í geymslunni sinni og hugsaði til mín 😂 #íslenskt #fyrirþig #fyp #nocco ♬ original sound - Magnea Jónsdóttir🌴