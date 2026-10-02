Krakkarnir taka ekkert mark á pabba sínum

Leikarinn og leikstjórinn Ben Affleck segir að krakkarnir hans hafi engan áhuga á sambandsráðum hans.
Hann sagði í spjallþætti Jimmy Kimmel að hann hefði nýlega reynt að gefa börnum sínum ráð þegar þau voru að tala saman um ást og dramatík hjá vinum þeirra.
Viðbrögðin voru ekki beint þau sem hann hafði vonast eftir, en hann taldi sig búa yfir mikilli reynslu á þessu sviði og geta gefið nokkur góð ráð.
Dóttir hans benti honum á ástand ástarlífs hans og sagði: „Ó, eins og þú sért sérfræðingur í samböndum.“
Leikarinn hafði þó gaman af þessu og skilur vel krakkana, hann er tvískilinn og búið að vera mikið drama í kringum ástarlíf hans undanfarin ár.
Ben á þrjú börn með fyrrverandi eiginkonu sinni, Jennifer Garner: Fin, 20 ára, Violet, 17 ára, og Samuel, 14 ára.
Hann var síðast giftur söng- og leikkonunni Jennifer Lopez, þau skildu árið 2024.