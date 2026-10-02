Kærasti Gypsy Rose Blanchard látinn 34 ára að aldri

Ken Urker, kærasti og barnsfaðir Gypsy Rose Blanchard, er látinn 34 ára að aldri.
Dánarorsök hefur ekki verið opinberuð en samkvæmt fjölmiðlum vestanhafs heldur Gypsy Rose því fram að hann hafi dáið eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum.
Gypsy Rose Blanchard losnaði úr fangelsi í desember 2023 eftir að hafa afplánað átta ár af tíu ára dómi sínum.
Hún var dæmd fyrir morðið á móður sinni, Dee Dee Blanchard, árið 2016. Gypsy þurfti að þola margra ára ofbeldi af hendi móður sinnar sem glímdi við sjúkdóminn Munchausen by proxy, sem gerði það að verkum að hún beitti hinum ýmsu brögðum til að sannfæra umheiminn, sem og dóttur sína, um að Gypsy Rose væri langveik.
Gypsy og Ken voru trúlofuð á meðan hún sat inni frá 2018 til 2020. Þau hættu saman en byrjuðu aftur saman árið 2024.
Þau eignuðust dóttur, Aurora, í desember 2024.