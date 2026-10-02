Inga Sæland svarar kjaftasögunum: „Það voru stórlega ýktar sögur“

Inga Sæland menntamálaráðherra er í athyglisverðu viðtali við Mörtu Maríu Jónasdóttur í Morgunblaðinu í dag. Þar fara þær um víðan völl og ræða meðal annars útlit Ingu en hún hefur grennst umtalsvert að undanförnu.
Í viðtalinu útskýrir Inga að hún hafi ákveðið að hætta að drekka áfengi í desember í fyrra.
„Það var ekki vegna þess að ég væri háð því eða neitt þannig. Ég fann bara að þegar maður er orðinn svona fullorðinn þá hefur maður ekkert að gera með þetta. Þetta er ekki að gera neitt fyrir mig,“ segir hún en viðurkennir að það komi fyrir að hún skáli og fái sér rauðvín með steikinni.
Inga kemur einnig inn á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í meðferð.
„Það voru stórlega ýktar sögur af því að ég hefði farið í meðferð og eitthvað svoleiðis. Það var hrein og klár kjaftasaga,“ segir Inga sem fór í veikindaleyfi í kringum andlát föður síns og svo varð hún bara veik.
„Ég hef örugglega fengið covid. Ég var að kafna þarna í svona tvær vikur. Það var alveg hræðilegt. Það er svo einkennilegt að meira að segja kjörnir fulltrúar geta orðið alvöru veikir,“ segir hún en Inga hefur lést um 18 kíló og er hætt að finna fyrir í hnénu.
Viðtalið má lesa í heild sinni í Morgunblaðinu í dag.