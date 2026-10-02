Halle Berry sökuð um að taka son sinn hálstaki

Leikkonan Halle Berry er sökuð um að hafa beitt son sinn, hinn 12 ára gamla Maceo, líkamlegu ofbeldi. Þetta kemur fram í dómsgögnum sem Page Six hefur undir höndum. Þar fer Olivier Martinez, fyrrverandi eiginmaður Berry fram á tímabundið nálgunarbann gegn leikkonunni. Í gögnunum segir að Berry hafi ráðist á son þeirra 26. september síðastliðinn og tekið hann hálstaki.
Samkvæmt Martinez var unnusti Berry, Van Hunt, viðstaddur þegar atvikið átti sér stað. Hann segir deilurnar hafa hafist eftir að Berry sagði Maceo að hann liti „heimskulega“ út og væri „algjör hálfviti“ fyrir að spila leik með sýndarveruleikagleraugu.
„Ástandið magnaðist og kærandi réðst á son okkar og fór að slást við hann,“ segir Martinez í dómsgögnunum. „Hún greip Maceo um hálsinn og byrjaði að kyrkja hann á meðan hún öskraði: ‚Hver ræður núna?! Hver ræður?!‘“
Martinez segir Maceo hafa hringt í sig í miklu uppnámi eftir meint atvik og beðið hann um að sækja sig. Drengurinn hafi jafnframt sagst ekki vilja snúa aftur heim til móður sinnar þar sem hann væri „í áfalli“.
Martinez heldur því einnig fram að Berry hafi ítrekað beitt son þeirra ofbeldi og að atvikið hafi því ekki verið einstakt. „Undanfarið eitt og hálft ár hefur Berry nokkrum sinnum glímt Maceo niður og neytt hann til að gefast upp með því að ‚tappa út‘,“ segir í gögnunum.
Martinez sakar Berry einnig um að hafa valdið Maceo andlegri og tilfinningalegri vanlíðan með ummælum um kynþátt sinn. Hann heldur því fram að Óskarsverðlaunaleikkonan hafi árið 2023 sagt Maceo að faðir hans væri „hvít tík sem væri að reyna að ræna svarta konu“ í tengslum við deilur þeirra um meðlag.
„Berry spurði síðan son okkar: ‚Hvernig líður þér með þetta sem svörtum manni?‘“ segir Martinez í gögnunum.
Martinez segist jafnframt hafa „verulegar áhyggjur“ af geðheilsu Berry og meintri misnotkun hennar á áfengi, sem hann telur hafa átt þátt í meintri ofbeldishegðun hennar.
Martinez fer fram á fullt forræði yfir Maceo auk nálgunarbanns Berry gagnvart bæði honum og syni þeirra.
Berry hefur alfarið hafnað alvarlegum ásökunum Martinez. Lögmaður hennar segir kröfuna „algjörlega tilhæfulausa og vísvitandi villandi“.
„Fyrir liggja umfangsmikil gögn, þar á meðal fjölmargir dómsúrskurðir, sem sýna að Olivier Martinez hefur ítrekað brotið gegn fyrirmælum dómstóla og hindrað nauðsynlega meðferð og stuðning við menntun ólögráða sonar þeirra Halle Berry, Maceo, honum til tjóns. Martinez hefur þegar sætt lagalegum viðurlögum vegna þessarar háttsemi,“ sagði Marina Beck, lögmaður Berry, í yfirlýsingu.