Fékk ótrúlegar fréttir 58 ára – Heimsfrægur söngvari reyndist faðir hans

Michael Goessling hafði alla tíð vitað að hann væri ættleiddur og vissi lítið um líffræðilegan uppruna sinn. Það breyttist heldur betur þegar DNA-próf leiddi hann á slóðir blóðforeldra sinna og komst að því að faðir hans er heimsfræg rokkstjarna.
Goessling, sem ólst upp í St. Louis í Missouri, var gefinn til ættleiðingar skömmu eftir fæðingu. Líffræðilegir foreldrar hans voru aðeins 14 ára þegar móðir hans varð ófrísk.
Goessling segir að hann hafi átt góða æsku hjá kjörforeldrum sínum, Paul og Kay Goessling, en forvitnin um uppruna hans hafi þó alltaf verið til staðar.
„Ég hefði ekki getað fengið betra fólk til að ala mig upp,“ segir hann í samtali við First Alert 4 sem New York Post vitnar til.
Málið tók óvænta stefnu eftir að Goessling og maður sem reyndist vera hálfbróðir hans höfðu báðir sent DNA-sýni til fyrirtækisins 23andMe. Kerfið fann skyldleika þeirra og innan skamms hófst leit að fleiri svörum.
Goessling hitti líffræðilega móður sína á 58 ára afmælisdegi sínum og komst síðar í símasamband við föður sinn. Sá sagði honum að hann væri tónlistarmaður og væri að undirbúa tónleikaferð sem færi meðal annars um St. Louis.
Goessling áttaði sig þá á hver væri hinum megin á línunni.
„Ég sagði: „Ert þú Michael McDonald?‘“
„Hann sagði: „Já, því miður verð ég víst að viðurkenna það.‘“
McDonald, sem er 74 ára, er einn þekktasti söngvari bandarískrar popp- og rokktónlistar síðustu áratuga. Hann sló meðal annars í gegn með The Doobie Brothers sem sendi frá sér hvern smellinn á fætur öðrum á áttunda áratug síðustu aldar, þar á meðal Listen to the Music og Long Train Runnin’.
McDonald segir að hann og líffræðileg móðir Goessling hafi haldið vináttunni í gegnum árin og að þau hafi aldrei gleymt syninum sem þau gáfu til ættleiðingar.
„Við töluðum alltaf um hann. Mesti óttinn okkar var alltaf: „Hvernig fór lífið með hann?““
Hann segir það hafa verið mikinn létti að komast að því að sonur þeirra hefði átt gott líf.
„Það var gríðarlegur léttir að vita að hann hefði það gott og hefði átt gott líf – líf sem ég hefði sannarlega ekki getað veitt honum á þessum tíma,“ segir McDonald og bætir við að raunverulegu rokkstjörnunar í þessari sögu séu kjörforeldrarnir sem tóku hann að sér og ólu upp.
Feðgarnir hittust síðar í eigin persónu. Goessling segir að McDonald hafi tekið á móti honum með opnum örmum.
„Þegar hann sá mig fyrst rétti hann út faðminn, gaf mér risastórt faðmlag og sagðist elska mig. Ég sagði honum það sama.“