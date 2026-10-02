Birta var í Texas að taka upp klám en flúði aðstæður - „Þær óttuðust um líf sitt, ég líka“

Klámstjarnan Birta Blanco opnar sig um upplifun sína í Texas í sumar. Hún fór þangað til að taka upp klám með sama framleiðslufyrirtæki og hún gerði fyrir nokkrum árum. Það er einn maður á bak við fyrirtækið sem sér um allt frá upptöku í að vinna efnið, og ber Birta ekki góða sögu af honum. Hún endaði með að flýja aðstæður ásamt tveimur öðrum klámstjörnum, Molly og Davinu.
Þær þrjár sögðu frá þessari ógnvekjandi upplifun í hlaðvarpinu Trash Can Talk með Brandon O‘Connell.
Í þættinum segja þær frá því hvernig þær kynntust umræddum manni, viðvörunarmerkjunum sem þær tóku eftir og hvernig þær upplifðu sig einangraðar, óöruggar og hræddar um líf sitt.
Þær sögðu klámmyndastúdíóið virðast fagmannlegt á yfirborðinu en þegar til kastanna kom blasti allt önnur mynd við.
Þær sögðu manninn hafa nálgast þær með því að senda þeim skilaboð á Instagram með boði um að koma og taka upp klám hjá og með honum. Aðspurð segir Birta að hann hafi keypt handa henni miða frá Íslandi og aftur heim.
„Þessar stelpur [sem koma til hans að taka upp] eru langt frá heiman, einhvers staðar úti í buska í Texas,“ sagði Molly.
Þær lýsa hegðun mannsins og hvernig hann hafi verið ýtinn og stjórnsamur. Þau hafi öll rætt mörk fyrir fram en þegar á hólminn var komið voru þau ekki virt. Þær upplifðu sig einangraðar en hann bannaði þeim að yfirgefa upptökuverið nema í fylgd með sér.
„Hann var líka alltaf með byssu á sér,“ sagði Birta.
Þær rifjuðu upp óhugnanlegt augnablik þegar hann virtist ætla að kýla Molly fyrir að vera of þreytt til að taka upp annað atriði.
Þær sögðu kærustu mannsins hafa verið viðstadda eitt rifrildið og hafa beðist afsökunar á hegðun hans og sagt við þær: „Ímyndið ykkur að búa með honum.“ Hún hafi verið bersýnilega í uppnámi og skolfið.
Átti að vera lengur
Birta hefur unnið með manninum áður. „En það var bara yfir helgi þannig ég sá ekki hans réttu hliðar þá,“ sagði hún.
Birta átti að vera rúmlega viku lengur en stelpurnar, þá ein með manninum.
„Þetta er bókstaflega hvernig fólk lendir í kynlífsánauð,“ sagði þáttastjórnandinn og Birta svaraði: „Þannig leið mér.“
Birta ákvað að flýja aðstæður og fara til Los Angeles með Molly og Davinu.
„Við bókstaflega hlupum niður innkeyrsluna hans og á meðan var hann að uppnefnda [Birtu],“ sagði Davina.
Þáttastjórnandinn sagði að miðað við þeirra lýsingar á atburðum þá hljómaði eins og maðurinn vilji setja konur í búr og í ól. Þær tóku undir og sögðu það hafa verið þeirra upplifun.
„Hann vill sjá hversu mikið hann kemst upp með, því þú ert einöngruð á stað sem þú þekkir ekki,“ sagði Molly.
„Ég sá að þær voru hræddar og ég hugsaði að ég þyrfti að passa upp á þær. Þær óttuðust um líf sitt, ég líka.“
Molly rifjaði upp atvikið þegar maðurinn virtist ætla að grípa til handalögmála. „Ég spurði: „Hvað ætlarðu að gera? Kýla mig?“ Mig langaði að kýla hann en svo fattaði ég að ég get ekki kýlt hann. Ég er langt frá heiman, hann getur hringt í lögguna, þetta er Texas. Ég er af rómönskum uppruna og hann er karlmaður. Þetta er hans eign, hann getur skotið mig og sagt að ég hafi verið þarna í leyfisleysi.“
Horfðu á allt viðtalið við Birtu, Molly og Davinu hér að ofan.