Matthías Már með krabbamein: „Barátta sem við ætlum að sigra“

Matthías Már Magnússon, útvarpsmaður og dagskrárstjóri Rásar 2, greinir frá því á Facebook-síðu að hann hafi greinst með krabbamein á dögunum. Fram undan sé barátta sem hann og eiginkona hans ætla að sigra.
„Fyrir tveim vikum endaði ég á Bráðamóttökunni sökum orkuleysis, var einhvern veginn alveg búinn á því. Í kjölfarið for ég í hinar ýmsu rannsóknir en það fyrsta sem kom í ljós var mikið blóðleysi og grunur um einhvers konar innvortis blæðingu. Var því dælt í mig blóði og járni og ég hresstist örlítið,“ segir Matthías í færslu sinni.
Hann segir svo frá því að eftir nokkra daga á ganginum á Bráðamóttökunni hafi sökudólgurinn fundist: „Krabbamein í ristli. Við tóku nánari rannsóknir sem nú hafa leitt í ljós að þetta krabbamein hefur dreift sér í lifrina,“ segir Matthías í færslu sinni.
„Við Auður höfum fengið að upplifa síðustu daga hvað við eigum gott fólk í okkar lífi sem hafa hlaupið til að passa, gefa okkur að borða, þrifið heimili okkar og hent okkur úr landi. Fyrir það og allar kveðjurnar og sáluhjálpina erum við ævinlega þakklát. Nú tekur við barátta sem við ætlum okkur að sigra.“