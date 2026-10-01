Bóndi auglýsti eftir annarri eiginkonu inn í hjónabandið – Hrein mey og má ekki reykja

Suður afrískur bóndi á sextugsaldri, auglýsti eftir annarri eiginkonu inn í hjónaband sitt og núverandi eiginkonu hans, sem er á fimmtugsaldri. Ástæðan er sú að hann vill eignast erfingja.
Eins og segir í frétt breska blaðsins The Daily Star þá hefur auglýsing hins 58 ára Gerrit Coetzee frá Suður Afríku vakið athygli. Gerrit er nú þegar giftur hinni 43 ára Andreu Coetzee en hann vill eignast aðra eiginkonu til að ala sér erfingja.
Fjölkvæni löglegt
Coetzee er vellauðugur, á búgarð og þriggja hæða villu nálægt Bloemfontein í austurhluta Suður Afríku. Auk þess að vera bóndi, er hann lögfræðingur og kaupsýslumaður.
Fjölkvæni er löglegt í Suður Afríku að uppfylltum ýmsum skilyrðum. Þess má geta að Jacob Zuma, fyrrverandi forseti landsins átti sex eiginkonur.
Gerrit greinir frá því að hann eigi enga erfingja en vilji nú eignast slíkan til þess að taka við auði hans að honum látnum. En Gerrit lætur ekki bjóða sér hvað sem er.
16 til 25 ára
Í auglýsingu sem hann birti í dagblöðum kemur fram að framtíðar önnur eiginkona hans þurfi að vera á aldrinum 16 til 25 ára, hrein mey, má ekki reykja, verður að fylgja kristnum gildum og virða það að eiginmaðurinn ráði á heimilinu.
Hefur auglýsingin fengið mikla gagnrýni. Einkum það að hann sé að auglýsa eftir stúlku allt niður í 16 ára aldur. En Gerrit hefur svarað gagnrýninni.
„Þetta er ekki eitthvað sem gerist á einni nóttu. Þú þarft að hitta viðkomandi og kynnast henni. Þú þarft líka að hitta fjölskylduna. Það gæti liðið langur tími áður en gengið er í hjónaband,“ segir hann.
Segir hann að tíminn sé að renna úr greipum hans.
„Ég stend frammi fyrir þeirri stöðu að þurfa að velta því fyrir mér hver eigi að erfa eigur mínar. Ef ég eignast ekki börn munu eigur mínar renna til ríkisins samkvæmt erfðalögunum,“ segir hann. Aðrar leiðir til þess að eignast börn taki langan tíma og séu dýrar. „Við getum beðið eftir niðurstöðum rannsókna, en þær gætu sýnt fram á að við uppfyllum ekki læknisfræðileg skilyrði fyrir glasafrjóvgun. Staðgöngumæðrun er of flókið mál.“
Borgar vel
Gerrit er tilbúinn að greiða væntanlegri brúði sinni vel. Fái hún 5 milljón rönd í tryggingu, það er 36 milljónir króna. Foreldrar hennar munu fá 100 þúsund rönd, eða um 730 þúsund krónur.
„Allir forfeður okkar iðkuðu þetta. Ekki er allt fólk frjósamt og fjölkvæni er einmitt til þess fallið að gefa karlmanni tækifæri til að skilja eftir sig erfðafestu,“ segir hann.