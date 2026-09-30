Sakar Bretakonung um gaslýsingu og lýsir með einu orði hvernig líf Díönu hefði orðið án hjónabandsins

Jarlinn Charles Spencer er búinn að setja allt á hliðina í Bretlandi með bók sem hann hefur ritað um systur sína, Díönu prinsessu. Ekki nóg með að hafa ritað þessa bók, sem var orðin umtöluð áður en hún rataði í hillur bókabúðanna, heldur hefur hann fylgt útgáfunni eftir með öflugu kynningarstarfi þar sem óhætt er að segja að hann sendi konungi miðjufingurinn.
Jarlinn settist í gær niður með verðlaunablaðamanninum Tinu Bown til að ræða bókina. Þar var Spencer spurður hvernig líf Díönu hefði orðið hefði hún ekki gifst Karli, sem þá var krónprins. Svar Spencers var stutt og skýrt:
„Hamingjusamt“
Blaðamaðurinn spurði hvort það væri kannski ómögulegt fyrir nútímamanneskju að stíga inn í „búr krúnunnar“.
„Það eru til aðilar sem þrauka þetta. Ég held að sumu fólki finnist erfitt að stíga þarna inn. Ég held að það sé mun auðveldara að alast upp innan konungsfjölskyldu en að giftast inn í hana.“
Spencer heldur því fram í bók sinni að eftir að Díana prinsessa lést í bílslysi árið 1997 hafi Karl sagt við hann í símtali að Díana myndi fljótt falla í gleymskunnar dá. Fannst Spencer eins og Karl væri ekkert hryggur yfir andlátinu heldur þvert á móti frekar kátur.
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Það kom mörgum á óvart þegar Buckingham-höll brást við þessum ásökunum jarlsins með yfirlýsingu þar sem fram kom að konungurinn væri meðvitaður um þá sorg sem fylgir því að missa systkini og að slík sorg gæti skyggt á rökhugsun, haft áhrif á dómgreind og afbakað minningar.
Spencer benti blaðamanninum á að í yfirlýsingunni kæmi aldrei fram að Karl kannist ekki við þessi ummæli sín.
„Ég hef bara átt tvö símtöl við, þá við prinsinn af Wales. Ég man mjög vel eftir þeim. Ég er viss um að hann man eftir því að það var skellt á hann því það gerist líklega ekki oft.“
Konungur hefði getað sleppt því að tjá sig um bókina eða þrætt fyrir símtalið. Hann gerði hvorugt.
„Hann sagði ekki að hann hefði ekki sagt þetta.“
Blaðamaðurinn tók undir með jarlinum. „Hann sagði ekki að hann hefði ekki sagt þetta heldur skrifaði þetta sorg vegna systurmissis þíns.“
„Sko, það kallast gaslýsing,“ sagði jarlinn við fögnuð viðstaddra.