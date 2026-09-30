Kryddpíurnar gerðu uppreisn áður en heimsfrægðin bankaði upp á

Áður en Kryddpíurnar, eða Spice Girls, urðu ein frægasta stúlknahljómsveit heims sátu þær auralausar heima hjá söngkennaranum sínum, borðuðu ristað brauð og reyndu að fóta sig í hörðum heimi tónlistariðnaðarins. Varð svo úr að Geri Halliwell, sú elsta í hópnum, leiddi þær í uppreisn gegn umboðsmönnum sínum sem varð til að hjólin fóru að snúast. Ítarlega er fjallað um sveitina og tilurð hennar í nýjum þáttum í breska ríkisútvarpinu.
Sveitin var stofnuð af feðgunum Bob og Chris Herbert, ásamt athafnamanninum Chic Murphy, árið 1994. Hugmyndin var að setja saman stúlknasveit sem gæti orðið svar við velgengni strákasveita á borð við Take That.
Um mitt ár 1994 höfðu um 600 stúlkur farið í prufur. Melanie Brown, þá 18 ára, Melanie Chisholm, tvítug, og Victoria Adams, 19 ára, voru meðal þeirra sem komust áfram.
Geri Halliwell, sem var 21 árs og elst þeirra fimm sem síðar mynduðu Spice Girls, fór hins vegar óhefðbundnari leið inn í sveitina.
Chris segist ítrekað hafa boðið Geri í prufur en í hvert skipti hafi hún afboðað á síðustu stundu. „Í hvert skipti sagði ég við hana: „Ég gef þér eitt tækifæri í viðbót og þú getur komið í næstu prufu.“
Að hans sögn virtist Geri þannig fikra sig upp metorðastigann án þess að mæta nokkurn tímann í sjálfa prufuna. Síðar hafi hann áttað sig á því að þetta hefði líklega verið úthugsað hjá henni. Þegar Geri mætti loks á vinnustofu taldi Chris sig nánast vera búinn að ákveða endanlega skipan sveitarinnar. Koma hennar breytti því. „Ég var nokkurn veginn búinn að ákveða í huganum hvernig sveitin ætti að vera skipuð. Svo kom hún inn og breytti öllu.“
Upphaflega fimmta Kryddpían látin fara
Upphaflega var Michelle Stephenson fimmti meðlimurinn. Eftir um viku af æfingum varð hins vegar ljóst að hún átti erfitt með að falla inn í hópinn. Chris segir hana hafa virst standa svolítið utan við hópinn og meðal annars setið eina í hádegishléum. Móðir hennar hafi jafnframt verið veik á þessum tíma og Michelle því haft ýmislegt annað á sinni könnu. Að lokum hafi báðir aðilar komist að þeirri niðurstöðu að tímasetningin væri einfaldlega ekki rétt. Þá þurfti að finna nýjan meðlim.
Söngþjálfarnum Pepi Lemer datt strax í hug 18 ára gömul fyrrverandi nemandi hennar sem hún hafði ekki séð í tvö ár: Emma Bunton.
„Ég fékk símtal um að ein stúlkan væri farin úr sveitinni, sem hlýtur að hafa verið Michelle, og hvort ég þekkti einhvern. Þar kemur Emma inn í söguna,“ segir Pepi.
Innan sólarhrings frá því að Emma hitti hinar stúlkurnar var niðurstaðan skýr að sögn Chris: „Hún er sú rétta.“
Fyrstu mánuðina var sveitin ekki með neinn plötusamning og höfðu lítið á milli handanna. Dögunum eyddu þær í æfingar en einnig í að læra hvernig þær gætu tekið stjórn á eigin ferli.
„Þær höfðu ekki efni á að fara út að borða hádegismat,“ rifjar Pepi upp. Hún segist sérstaklega muna eftir samtali þar sem hún hvatti þær til að gera sér grein fyrir því valdi sem þær hefðu sjálfar. „Ég vildi bara láta þær átta sig á því að þær gætu í raun tekið stjórnina.“
Það var svo Geri sem tók stjórnina, hún vildi hætta að æfa endalaust og fara að taka upp.
„Geri vildi fara hraðar,“ segir Chris.
Hún taldi að hægt væri að fá lag frá lagahöfundi, gera samning um útgáfu smáskífu og koma ferlinum af stað. Að sögn Chris sannfærði hún hinar um að betri leið væri í boði og að hann væri í raun að halda aftur af þeim.
„Samtölin fóru að eiga sér stað á bak við tjöldin og þar hófst þessi uppreisn.“
Vendipunkturinn kom þegar Chris aflýsti upptökutíma með lagahöfundinum Eliot Kennedy í Sheffield. Þá ákváðu Kryddpíurnar einfaldlega að fara án hans og endaði það með fullum viðskilnaði við Herbert-feðgana. Þær réðu til sín umboðsmanninn Simon Fuller og sömdu við Virgin Records.
Peter Loraine, þáverandi ritstjóri Top of the Pops-tímaritsins, minnist þess að hafa hitt þær í hádegismat á Portobello Road í Lundúnum áður en Wannabe kom út.
Geri hafi vitað upp á hár hvað væri í vænum.
Geri hafi sagt að þær yrðu gríðarlega stórar, nefndi í hvaða röð næstu þrjár smáskífur kæmu út og bætti síðan við að þær myndu gera kvikmynd, fara í heimsreisu og spila á Wembley-leikvanginum.
„Þegar maður horfir til baka er þetta eiginlega bara: Guð minn góður, þær létu þetta allt verða að veruleika,“ segir Peter. Wannabe kom út í júlí 1996 og sat í sjö vikur á toppi breska vinsældalistans og var íslensk útgáfa meðal annars upphafslagið í Áramótaskaupinu.
Enn er möguleiki að sveitin komi aftur saman. Allar fimm komu aftur saman í heimsreisu árið 2007. Árið 2019 fóru Geri, Mel B, Mel C og Emma síðan í tónleikaferð um leikvanga án Victoriu Beckham.
Alan Edwards telur enn mögulegt að Spice Girls komi aftur saman og nefnir jafnvel Glastonbury-hátíðina sem hugsanlegan vettvang.
„Þetta er eins og þegar stjörnurnar raðast rétt upp,“ segir Alan. „Þær þurfa allar að vera í stuði fyrir þetta og sum ár hafa sumar þeirra meiri áhuga en aðrar.“