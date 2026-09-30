Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og þingmaður Viðreisnar, rak upp stór augu yfir morgunkaffinu þegar hún sá frétt Vísis með fyrirsögninni „Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga“.
Ástæðan var ekki aðeins fyrirsögnin. Með fréttinni birtist mynd af Magdalenu Andersson, formanni sænskra jafnaðarmanna og fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar, en Hanna Katrín taldi í fljótu bragði að konan á myndinni væri hún sjálf.
Hún segir frá misskilningnum í léttum dúr á Facebook í morgun.
„Nei, hvað hefurðu nú gert Hanna Katrín,“ var fyrsta hugsunin, að sögn ráðherrans.
Ruglingurinn var þó fljótt leiðréttur þegar gleraugun fóru á nefið.
„En svo setti ég gleraugun upp og hjúkk: þetta er Magdalena Andersson formaður sænskra jafnaðarmanna,“ skrifaði Hanna Katrín og lét þrjú hláturstákn fylgja.
Hún virðist ekki vera sú eina sem sér ákveðin líkindi með þeim tveimur. Nokkrir fylgjendur hennar sögðust hafa lent í nákvæmlega sama ruglingi.
„Ég er búin að hugsa þetta nokkrum sinnum líka,“ skrifaði ein kona. Önnur sagðist hafa hugsað það sama en orðið „glöð“ þegar gleraugun voru komin upp.
„Mér svelgdist á kaffinu þegar ég sá fyrirsögnina yfir myndinni,“ sagði fjölmiðlakonan Þóra Kristín Ásgeirsdóttir.