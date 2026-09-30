Diddy sagður lifa eins og kóngur bak við lás og slá

Sean „Diddy“ Combs virðist ekki hafa sagt skilið við munaðarlífið þótt hann sitji nú bak við lás og slá. Tónlistarmógúllinn er sagður verja þúsundum dollara á mánuði til að gera lífið í Fort Dix-alríkisfangelsinu í New Jersey eins þægilegt og mögulegt er.
NBC News greinir frá þessu og byggir umfjöllun sína á frásögnum fjögurra manna sem hafa dvalið í sömu fangelsisdeild og Combs. Mennirnir ræddu við miðilinn gegn nafnleynd.
Samkvæmt þeim hefur Combs meðal annars komist yfir ólöglega farsíma og áfengi og þá er hann sagður greiða öðrum föngum fyrir að elda fyrir sig, þrífa, þvo fötin hans og búa um rúmið. Einn fangi er meira að segja sagður veita honum nudd.
„Þetta er ekkert venjulegt sem maður sér í fangelsi. Þetta er ríka-fólks dæmi,“ segir einn heimildarmannanna.
Combs, sem er 56 ára, afplánar 50 mánaða fangelsisdóm fyrir brot tengd vændi. Hann var sakfelldur í júlí 2025 í tveimur ákæruliðum en sýknaður af alvarlegri ákærum, þar á meðal um mansal í kynferðislegum tilgangi.
Heimildarmenn NBC segja Combs nota ólöglegan farsíma til að skoða Instagram og myndir sem fyrrverandi kærasta hans sendir honum. Hann er einnig sagður hafa komist yfir spjaldtölvu sem búið var að eiga við svo hann gæti farið fram hjá takmörkunum fangelsisins.
Á henni horfi hann meðal annars á kvikmyndir og heimildarmyndir. Þar á meðal sé Netflix-þáttaröðin Sean Combs: The Reckoning, sem gamall keppinautur hans, rapparinn 50 Cent, framleiddi.
Um helgar er Combs sagður hafa aðgang að dýru áfengi sem smyglað er inn í fangelsið og deilt meðal fámenns hóps. Einn fyrrverandi samfangi hans segist til dæmis hafa drukkið Hennessy-viskí með honum. Aðrir fangar eru sagðir útbúa sérstakar máltíðir fyrir Combs, kjúkling í karríi og pítsur til dæmis.
Talsmaður Combs vísar því á bug að eitthvað óvenjulegt sé á seyði og gagnrýnir fjölmiðla fyrir að gera hversdagsleg atriði í fangelsislífi hans að fréttaefni.
„Eina raunverulega fréttin er sú að Sean heldur áfram að afplána dóm sinn á meðan hann bíður niðurstöðu dómstóla vegna áfrýjunar sinnar,“ segir í yfirlýsingu talsmannsins.
Samkvæmt gögnum bandarísku alríkisfangelsismálastofnunarinnar er nú gert ráð fyrir að Combs verði látinn laus 21. janúar 2028.