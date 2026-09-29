New York Times valdi 100 bestu sjónvarpsþætti aldarinnar – „Þetta hlýtur að vera reiðibeita“

Breaking Bad trónir á toppnum yfir bestu sjónvarpsþætti 21. aldarinnar samkvæmt nýjum lista bandaríska stórblaðsins New York Times.
Blaðið tók saman 100 bestu sjónvarpsþættina sem komið hafa út frá aldamótum og fékk meira en 500 leikara, handritshöfunda, framleiðendur, gagnrýnendur og aðra úr sjónvarpsheiminum til að leggja mat á úrvalið.
Breaking Bad-þættirnir, sem sýndir voru á árunum 2008 til 2013, höfnuðu í efsta sæti og þarf það í sjálfu sér ekki að koma á óvart.
Þættirnir fjalla um efnafræðikennarann Walter White, leikinn af Bryan Cranston, sem snýr sér að framleiðslu og sölu á metamfetamíni eftir að hann greinist með krabbamein. Þættirnir hlutu mikið lof á sínum tíma og unnu til fjölda verðlauna.
Ýmislegt vekur þó athygli við listann og hafa aðdáendur góðra sjónvarpsþátta klórað sér í kollinum síðan listinn var birtur. Snýr gagnrýnin einkum að því sem komst ekki á listann.
„Þetta hlýtur að vera reiðibeita,” sagði einn á Reddit þar sem fjörugar umræður fóru fram.
Bentu einhverjir á að þættirnir The Sopranos kæmust ekki á topp 100. Líkleg ástæða er sú að fyrsta serían hóf göngu sína árið 1999 og má því ætla að þættirnir hafi ekki verið gjaldgengir. Þá gagnrýna sumir að þættirnir Dark, sem frumsýndir voru árið 2017, hefðu ekki komist á listann.
Einn bendir á að þættirnir Hannibal hefðu ekki komist á topp 100 og það væri synd. „Það er ekki synd, það er algjör harmleikur. Það er svo mikið af rusli á þessum lista og það vantar svo marga góða þætti,“ bætti einn við. Þá er einnig gagnrýnt að þættirnir Mindhunter, Mr. Robot og The Marvelous Mrs. Maisel hafi ekki hlotið náð fyrir augum dómnefndar.
Hér að neðan má sjá 20 bestu þættina samkvæmt New York Times:
- Breaking Bad
- The Wire
- Mad Men
- Succession
- Fleabag
- Game of Thrones
- Veep
- 30 Rock
- Curb Your Enthusiasm
- Atlanta
- The Office (U.S.)
- Arrested Development
- Girls
- Friday Night Lights
- Six Feet Under
- The Office (U.K.)
- The Americans
- I May Destroy You
- Chernobyl
- The Crown
Listann í heild má svo finna á vef New York Times.