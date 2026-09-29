Lína Birgitta rýfur þögnina um stóra umboðsmanna málið - „Misskilningur hjá áhrifavaldinum sjálfum“

Lína Birgitta, eigandi fatabúðarinnar Define the Line og unnusta Gumma Kíró, kemur honum og umboðsskrifstofu hans Atelier til varnar í myndbandi á TikTok. Hún segir að allir áhrifavaldar skrifstofunnar muni fara á skriflegan samning og hafnar því að hann hafi tekið 70 prósent af tekjum eins áhrifavalds.
Í nýju myndbandi á TikTok ræðir Lína Birgitta hið svokallaða „stóra umboðsmanna mál“ er snertir umboðsskrifstofu unnusta hennar Gumma Kíró, Atelier, þar sem um 30 áhrifavaldar eru á samning.
Gummi og Atelier hafa legið undir ámæli eftir að áhrifavaldurinn Sara Lind Annþórsdóttir opnaði sig í myndbandsfærslum en Sara Lind nefndi þó engin nöfn í því samhengi.
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Málið hefur farið á flug og ýmsar sögur gengið. Meðal annars um að einn áhrifavaldur hafi aðeins fengið 30 prósent af tekjunum en Gummi tekið 70 prósent. Lína Birgitta segir þetta vera ósatt.
„Ég held að það segi sig frekar sjálft að það sé einhver stór misskilningur,“ segir hún. „Misskilningur hjá áhrifavaldinum sjálfum.“
Þessi mál hafi hins vegar valdið því að breytingar verða hjá Atelier. Framvegis verða allir samningar við áhrifavalda skriflegir.
Þá segist hún mjög ánægð og stolt af sínum manni og öllum áhrifavöldunum hjá skrifstofunni.
„Ég er ógeðslega ánægð með hann,“ segir hún.
Mitt take á stóra umboðsmanna málinu 👩🏫 Endilega horfðu til enda.
♬ original sound - Lina Birgitta