Hildur var að lakka á sér táneglurnar þegar áfallið kom: „Ég sá að það stóð manneskja í speglinum en ekki andlit“

Hildur Markúsdóttir var að naglalakka sig inni á baðherbergi þegar hún varð fyrir því áfalli að missa sjón á öðru auganu. Hildur, sem er heilbrigð kona á fertugsaldri, fer yfir þessa reynslu sína í þættinum Fullorðins með Kiddu Svarfdal.
Hildur tengir áfallið við bólusetningu við Covid en hún fór líkt og margir aðrir höfuðborgarbúar í Laugardalshöllina. Hildur segir að nánast um leið hafi hún fundið fyrir einhverju.
„Ég var mjög skrítin. Ég var með svima og hugsaði bara að ég þyrfti að jafna mig. En svo var ég bara þannig næstu daga. Ég var búin að hringja í mömmu og ræða við hana. Ég sagði að ég væri ógeðslega skrítin og var ekki að tengja neitt.“
Fann hún fyrir undarlegri tilfinningu vinstra megin í líkamanum. Nokkrum dögum síðar var Hildur að lakka á sér tærnar inni á baðherbergi. „Ég set fótinn upp á klósettið. Og er að teygja mig og gera litlu tána. Og þá píri ég augun við að naglalakka minnstu tána. Og þá bara sá ég ekki á mér tærnar,“ segir hún.
„Og þá fattaði ég bara, þetta er sjónin. Ég stend strax upp og horfi í spegilinn. Ég tek fyrir hægra augað og þá bara sá ég ekki neitt, eða bara í móðu. Ég sá að það stóð manneskja í speglinum en ekki andlit eða augu eða munn, ég sá bara útlínur í rauninni og bara allt í móðu.“
Hildur hljóp þá fram og hringdi í móður sína.
„Maður er aldrei að pæla í augunum á sér. Þú veist þú ert aldrei að pæla hvort það sé komin sjónskekkja. Þetta er svona síðasta sem mér dettur í hug.“
Fyrst var óttast að hún væri með blóðtappa en í ljós kom veruleg skemmd á auganu.
„Ég var með mjög mikinn vökva á milli sjónhimnanna,“ segir Hildur. Í framhaldinu var farið í mikið af rannsóknum. Hildur fann aldrei fyrir því að hún væri dæmd fyrir að tengja sjónskerðinguna við bólusetninguna, þvert á móti var það tekið til greina og hún hvött á Landspítalanum til að tilkynna málið til embættis landslæknis. Hildur segir að það hafi fundist tvö önnur tilfelli sem þessi í heiminum og annað þeirra hafi gengið til baka, fór hún því á hverjum miðvikudegi niður á spítala. Eftir steragjöf og myndatöku hafi svo komið í ljós að hún væri með æðaæxli.
Hér má horfa á viðtalið í heild sinni: