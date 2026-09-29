Chris Hansen sá loksins Primetime - Segir myndina furðulega og veruleikafirrta

Chris Hansen, fyrrverandi stjórnandi hinna þekktu sjónvarpsþátta To Catch a Predator, skellti sér í bíó á dögunum og sá myndina Primetime með Robert Pattinson í aðalhlutverki. Óhætt er að segja að Hansen hafi ekki verið hrifinn af því sem hann sá.
Primetime byggir að hluta á raunverulegum atburðum sem tengjast To Catch a Predator, þar sem Hansen og samstarfsfólk hans flettu ofan af mönnum sem mæltu sér mót við einstaklinga sem þeir töldu vera undir lögaldri. Pattinson fer með hlutverk sjónvarpsmannsins sem byggir augljóslega á Hansen.
Hansen, sem er 67 ára, hafði gagnrýnt verkefnið harðlega áður en hann sá myndina og jafnvel viðrað mögulega lögsókn. Nú hefur hann séð myndina og virðist niðurstaðan ekki hafa mildað afstöðu hans.
Slitið út samhengi
„Auðvitað er ég ekki hlutlaus, því persónan er, þið vitið, ég,“ sagði Hansen í myndskeiði sem birt var eftir sýninguna.
„En þetta var svo gjörsamlega slitið úr samhengi við raunveruleikann eða nokkuð sem ég hef sjálfur upplifað við þessar rannsóknir.“
Hansen lýsti myndinni sem „furðulegri“ og sagði hana sveiflast „inn og út úr raunveruleikanum“.
„Ég er ekki alveg viss um hver tilgangurinn með þessu var,“ bætti hann við.
Íhugaði lögsókn
Hansen hefur áður gagnrýnt framleiðendur Primetime fyrir að hafa ekki haft hann með í ráðum. Hann hefur einnig velt upp spurningum um hvers vegna raunveruleg nöfn hans og annarra séu notuð þegar framleiðendur hafi um leið tekið sér verulegt skáldaleyfi.
Í ágúst sagðist Hansen vera að íhuga lögsókn og sakaði framleiðendur um lúmsk og óheiðarleg vinnubrögð. Hann hafði áður hafnað boði dreifingaraðilans A24 um að sjá myndina fyrir frumsýningu. Hansen hélt því fram að skilyrði þess hefðu meðal annars falið í sér að hann afsalaði sér tilteknum réttindum tengdum nafni sínu, ímynd og vörumerki.
Heimildarmaður tengdur myndinni sagði aftur á móti við Rolling Stone að aðeins hefði verið um hefðbundinn trúnaðarsamning að ræða, sambærilegan þeim sem gestir á forsýningum óútgefinna kvikmynda þurfa almennt að undirrita.
Hansen hafði einnig gert athugasemd við valið á Pattinson í hlutverkið. Hann sagði áður að hefði hann fengið að ráða hefði hann frekar viljað sjá Denis Leary túlka sig, meðal annars vegna þess að aldursmunurinn væri minni.
Leikstjórinn, Lance Oppenheim, hefur sagt að ákvörðunin um að hafa Hansen ekki með í ráðum hafi verið meðvituð. Hann hafi viljað varðveita eigin persónulega sýn á efniviðinn án afskipta Hansens. Primetime er nú sýnd í kvikmyndahúsum, meðal annars hér á landi.