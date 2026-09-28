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Fókus

Vikan á Instagram: „Maður getur látið sér dreyma“

Fókus
Mánudaginn 28. september 2026 09:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is

 

Dóra Júlía fór í haustlitaferð á Þingvelli

 

Guðrún biskup kíkti á kóræfingu í tilefni af Gulum September

 

Unnur Eggerts og Dorrit voru saman í New York 

 

Gugga í gúmmíbát bað um læk – og fékk

 

Svala rifjaði upp þegar hún söng lagið Húsavík á Húsavík

 

Sunneva Einars spókaði sig um í París

 

Lína Birgitta fór á gelluæfingu

 

Halla forseti óskaði Landhelgisgæslunni til hamingju með aldarafmælið

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór fékk góða heimsókn frá Óskari Magnússyni

 

Kjartan Logi gerði stólpagrín að upplifun sumra af RÚV

 

Selma Soffía: „Maður getur látið sér dreyma“

 

Birgitta Líf er komin aftur til Ibiza

 

Tara Sif er líka á Ibiza

 

Mari afhjúpaði nafnið: Óliver Leo heitir hann!

 

Brynhildur Gunnlaugs skellti sér í ræktina

 

Birta Blanco mætir eins og forstjóri

 

Páll Óskar óskaði MH til hamingju með 60 árin

 

Sveindís Jane fagnaði tveimur árum með kærastanum

Vikan á Instagram

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