Vikan á Instagram: „Maður getur látið sér dreyma“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Dóra Júlía fór í haustlitaferð á Þingvelli
Guðrún biskup kíkti á kóræfingu í tilefni af Gulum September
Unnur Eggerts og Dorrit voru saman í New York
Gugga í gúmmíbát bað um læk – og fékk
Svala rifjaði upp þegar hún söng lagið Húsavík á Húsavík
Sunneva Einars spókaði sig um í París
Lína Birgitta fór á gelluæfingu
Halla forseti óskaði Landhelgisgæslunni til hamingju með aldarafmælið
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór fékk góða heimsókn frá Óskari Magnússyni
Kjartan Logi gerði stólpagrín að upplifun sumra af RÚV
Selma Soffía: „Maður getur látið sér dreyma“
Birgitta Líf er komin aftur til Ibiza
Tara Sif er líka á Ibiza
Mari afhjúpaði nafnið: Óliver Leo heitir hann!
Brynhildur Gunnlaugs skellti sér í ræktina
Birta Blanco mætir eins og forstjóri
Páll Óskar óskaði MH til hamingju með 60 árin
Sveindís Jane fagnaði tveimur árum með kærastanum