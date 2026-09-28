Spurningaleikurinn Landsleikarnir á RÚV fær útreið – „Ferleg ákvörðun að skipta Kappsmálum út fyrir þetta“

Landsleikarnir, nýr spurningaþáttur á laugardagskvöldum á RÚV, fær ekki beisnar viðtökur. Netverjar baunuðu á þáttinn á samfélagsmiðlum og margir segjast sakna Kappsmála sem var skipt út.
„Gafst upp innan kortérs. Ferleg ákvörðun að skipta Kappsmálum út fyrir þetta,“ segir einn maður athugasemdum við færslu RÚV þar sem fólk var spurt hvernig því líkaði nýji spurningaþátturinn, Landsleikarnir, á laugardagskvöld.
Þátturinn er í umsjón Guðmundar Pálssonar úr Baggalút og sjónvarpskonunnar Sigrúnar Óskar Kristjánsdóttur og kemur í staðinn fyrir Kappsmál sem annar Baggalútsmeðlimur, Bragi Valdimar Skúlason stýrði ásamt tónlistarkonunni og grínistanum Vigdísi Hafliðadóttur.
Í Landsleiknunum spreyta sig þriggja manna lið frá bæjarfélögum landsins við að svara spurningum og leysa hinar og þessar þrautir. Um er að ræða útsláttarkeppni og mun eitt bæjarfélag standa uppi sem sigurvegarinn eftir 15 þætti. Í hinum fyrsta þætti áttust við Seltjarnarnes og Ísafjörður.
Sakna Kappsmáls
Áhorfendur virtust hins vegar ekki sáttir við hinn nýja þátt og innáskipti hans fyrir hinn geysivinsæla þátt Kappsmál.
„Leiðinlegur og illskiljanlegur þáttur, alls ekki fyrir eldri borgara,“ segir ein vonsvikin kona í athugasemdum við færslu RÚV, og önnur tekur undir þetta. „Sammála hentar betur yngra fólki sem er á kafi á samfèlagsmiðlum, Tik Tok og áhrifavaldabullinu. Mér fannst ég vera asni sem ekkert skilur. Of ungmennamiðaður.“
„Saknaði Kappsmáls þáttanna enn meir , afskaplega leiðinlegur rugl þáttur ææ,“ segir önnur kona. En algengt er að fólk sakni Kappsmáls. „Ekkert spes þessi þáttur, sakna Kappmáls sem var virkilega skemmtilegur og gaman að horfa á,“ segir önnur. „Kappsmál var miklu betri,“ segir sú þriðja.
Í athugasemd frá einu pari er nefnt að fordómar gagnvart Breiðholtshverfinu hafi komið fram.
„Ömurlegt að draga fordóma gagnvart Breiðholtinu fram í einni spurningunni - þetta er er óþolandi framferði hjá RUV og dregur þáttinn niður í svaðið að mínu mati,“ segir í einni athugasemdinni.
Gamaldags og flókið
Einnig eru fleiri atriði nefnd sem hafi ekki verið nægilega góð í þættinum. Sumir segjast hafa hætt að horfa eftir nokkrar mínútur. Örfáir eru hins vegar jákvæðir eða þá segjast búast við því að þátturinn eigi eftir að slípast til.
„Þátturinn hefði eflaust slegið í gegn fyrir 30 árum.....mjög hallærislegt og gamaldags! En svo að það sé sagt er ekkert að Sigrúnu eða Guðmundi,“ segir ein kona.
„Æji..bjóst við skemmtilegri þætti...léleg sviðsmynd...spurningar frekar flóknar og ekki neitt spaugilegt í gangi,“ segir önnur.
„Þetta var hroðbjóður. Mikið sem þarf að laga fyrir næsta þátt. Þulurinn illskiljanlegur, reglurnar óskýrar og tæknileg vandamál,“ segir sú þriðja.