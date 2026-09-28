Rod Stewart hefur tekið stóru ákvörðunina

Rokkgoðsögnin Sir Rod Stewart hefur ákveðið að leggja hljóðnemann á hilluna eftir meira en sex áratugi á sviðinu. Stewart, sem er 81 árs, er á leið í sína síðustu tónleikaferð áður en hann lætur staðar numið fyrir fullt og allt.
Tónleikaferðin ber nafnið The Final Encore og hefst í 3Arena í Dublin á næsta ári. Stewart segir engan vafa leika á því að þetta verði síðasta tónleikaferð hans.
„Ég hef sungið tónlistina sem ég elska síðan ég var 19 ára og hef notið þeirra forréttinda að fá að flytja hana fyrir ykkur um allan heim. Þetta hefur gefið mér líf sem er langt umfram allt sem ég hefði nokkurn tímann getað ímyndað mér,“ segir Stewart í tilkynningu sem breskir fjölmiðlar vitna til
Hann þakkar aðdáendum sínum fyrir stuðninginn í gegnum árin og segist vonast til að geta kvatt þá með viðeigandi hætti.
„Ég vona að þið verðið með mér svo ég geti þakkað ykkur með þeim hætti sem ég kann best við – með tónlistinni og alveg stórkostlegri sýningu.“
Á lokatónleikaferðinni hyggst Stewart flytja fjölmarga af sínum þekktustu smellum, þar á meðal Maggie May, You Wear It Well, Tonight’s the Night, Hot Legs, Da Ya Think I’m Sexy? og Young Turks.
Stewart er einn söluhæsti tónlistarmaður sögunnar og hafa plötur hans selst í meira en 250 milljónum eintaka um allan heim. Hann hefur jafnframt tvisvar verið tekinn inn í Rock & Roll Hall of Fame, bæði sem sólólistamaður og sem meðlimur hljómsveitarinnar Faces.