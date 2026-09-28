Manstu eftir krúttlega stráknum úr Jerry Maguire? Snýr aftur í vægast sagt óvæntu hlutverki

Jonathan Lipnicki, sem sló eftirminnilega í gegn aðeins sex ára gamall í stórmyndinni Jerry Maguire, snýr nú aftur á hvíta tjaldið í sínu stærsta kvikmyndahlutverki um árabil.
Lipnicki, sem er 35 ára, fer með hlutverk í myndinni Primetime, nýrri kvikmynd þar sem Robert Pattinson fer með aðalhlutverkið. Þar er Lipnicki langt frá krúttlega drengnum Ray Boyd sem gerði hann heimsfrægan á tíunda áratugnum.
Í Primetime leikur hann mann sem gengur undir notendanafninu Crazyfrog73 og sækist eftir kynferðislegum samskiptum við börn á netinu. Persóna hans verður skotmark sjónvarpsmanns sem Pattinson leikur og er byggður á Chris Hansen, manninum á bak við hinn þekkta sjónvarpsþátt To Catch a Predator.
Myndinni er leikstýrt af heimildarmyndagerðarmanninum Lance Oppenheim og fjallar hún um uppgang þáttanna þar sem menn voru lokkaðir á staði undir því yfirskini að þeir væru að fara að hitta börn sem þeir höfðu rætt við á netinu.
Um leið beinir myndin sjónum að umdeildum aðferðum við gerð slíkra þátta og mörkunum milli þess að afhjúpa mögulega kynferðisbrotamenn og þess að nýta þá til að skapa æsilegt sjónvarpsefni og auka áhorf.
Lipnicki varð einn þekktasti barnaleikari heims eftir að hann birtist við hlið Tom Cruise í Jerry Maguire árið 1996. Hann lék síðar í Dr. Dolittle og fór með hlutverk George Little í Stuart Little.
Leikferillinn fjaraði hins vegar út þegar hann varð eldri og hefur Lipnicki ekki leikið í stórri mynd frá einu af helstu kvikmyndaverunum í nær tvo áratugi. Hann sneri aftur til leiklistar árið 2011 en hefur síðan aðallega komið fram í minni, sjálfstæðum kvikmyndum.
Primetime hefur þegar verið frumsýnd og er hún í kvikmyndahúsum hér á landi um þessar mundir.