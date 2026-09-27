Kamilla Bretadrottning sögð brjáluð

Kamilla Bretadrottning mun vera bálreið yfir því að ekki hafi tekist að stöðva útgáfu bókar sem bróðir Díönu prinsessu hefur ritað um líf systur sinnar. Frá þessu greinir bandaríski æsifréttamiðillinn National Examiner.
Bókin er enn eitt áfallið fyrir bresku konungsfjölskylduna. Þessi fræga fjölskylda hefur í gegnum tíðina kosið að halda einkamálefnum innan fjölskyldunnar en ekki allir eru tilbúnir að virða þær óskir. Skemmst er að minnast þess þegar Harry Bretaprins ákvað að segja skilið við Buckingham-höll og halda til Bandaríkjanna til að skapa sér sitt eigið líf og losna undan konunglegum skyldum og þeirri athygli sem hlutverki hans þar fylgdi. Á daginn kom að það að skapa sér eigið líf og tekjur fólst einkum í því að greina frá einkamálefnum konungsfjölskyldunnar með mjög opinberum hætti, sem má telja nokkuð ósamrýmanlegt yfirlýstu markmiði hans um frið frá sviðsljósinu og fjölskyldu sinni í höllinni. Fyrir vikið er Harry fallinn í ónáð.
Nú er það móðurbróðir prinsins sem hefur valdið fjaðrafoki með útgáfu bókarinnar Svanasöngur: Díana, systir mín. Þar virðist jarlinn einkum gangast við því að hans helsta frægðarverk hafi verið að eiga systur. Hann harmar andlát hennar og er enginn aðdáandi Karls III Bretakonungs. Er Karl í bókinni sakaður um að vera karlrifjaður. Á hann að hafa hringt í jarlinn skömmu eftir að prinsessan lést árið 1997 og fullyrt að Díana myndi fljótt falla í gleymskunnar dá. Gengur jarlinn það langt að fullyrða að Karl hafi ekki syrgt fyrrverandi eiginkonu sína heldur þvert á móti virkað kátur.
National Examiner segir að Kamilla drottning sé bálreið. Hún telji að meira hefði mátt gera til að koma í veg fyrir útgáfuna og eins er hún sögð trúa því að Harry prins og eiginkona hans, Meghan Markle, hafi hvatt jarlinn til að gefa bókina út.
Orðið á götunni hjá bresku slúðurmiðlunum er að Harry og Meghan séu nú tímabundið búsett aftur í Bretlandi til að vinna að heimildarmynd um Díönu. Eru þau sögð ganga á eftir jarlinum með grasið í skónum til að fá hann til þátttöku í myndinni.