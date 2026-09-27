Afhjúpa átakanlegu söguna af síðustu dögum Presley Gerber

Presley Gerber, sonur ofurfyrirsætunnar Cindy Crawford, lést þann 20. september sl. á meðferðarheimili. Líklegt þykir að andlátið tengist ofskömmtun fíkniefna, en Gerber hafði lengi glímt við fíknisjúkdóm.
DailyMail afhjúpar nú átakanlegu síðustu dagana í lífi unga mannsins sem var aðeins 27 ára gamall þegar hann lést.
Gerber, sem hafði um tíma stigið í fótspor móður sinnar á tískupöllunum áður en halla tók undan fæti, hafði snúið blaðinu við. Hann deildi því með fylgjendum sínum fyrr á árinu að hann væri nýr maður eftir áralanga baráttu við fíkn. Allt virtist stefna upp á við hjá unga manninum. Fíknin sleppir þó ekki takinu auðveldlega. Hún læsti klóm sínum aftur í Gerber og kippti þar til hann féll. Að sögn DailyMail var fallið hátt. Síðustu þrjá mánuðina tók fíknin völdin eins og hún hafði aldrei gert áður. Gerberg varð fölur og frár, kinnfiskasoginn og ólíkur sjálfum sér.
Fyrir kom að allt samhengi vantaði í frásagnir hans og virtist hann vera að missa tenginguna við raunveruleikann. Hann hafði aðeins dvalið í einn dag á meðferðarstofnuninni í Santa Monica þegar hann lést.
Heimildamaður Daily Mail segir:
„Hann leit hræðilega út þegar hann lagðist inn. Mjög grannur og fölur, andlitið kinnfiskasogið og hann var þunglyndur vikurnar áður en hann lést en líka taugaóstyrkur og talaði samhengislaust. Hann leit út fyrir að vera að taka inn spítt, hann var með þetta spíttlúkk en enginn vissi fyrir víst hvað hann var að taka. Hvernig gæti nokkur vitað? Fólk með fíknisjúkdóm kemur vanalega ekki hreint fram. Hann var langt frá því að vera forsíðufyrirsætan sem við vorum vön.“
Gerber mun hafa verið á fjölda fíkniefna, þar með talið róandi lyfjum, ópíóíðum, ketamíni og fleirum.
„Hann hafði margoft farið í meðferð og kunni því illa. Hann fór ekki leynt með það að honum fannst meðferð ekki virka. Hann sagði jafnvel í þætti sínum að 98 prósent allra meðferða bæru engan árangur, svo hann var enginn aðdáandi.“
Heimildamaðurinn segir að Gerber hafi látið til leiðast til að friðþægja foreldra sína, Cindy og Rande Gerber.
„Þau neituðu að gefast upp á honum svo þau reyndu enn eina meðferðarstofnunina og voru svo vongóð. Hann var stöðugt inn og út af meðferðarheimilum og þau eyddu fúlgum í að reyna að koma honum á beinu brautina. Þau eru þyrluforeldrar, mjög vökul og það er ekkert við þau að sakast hér. Þau börðust og börðust fyrir því að hann næði heilsu. Enginn getur áfellst þau. Þau rannsökuðu málin og töldu sig vera að breyta rétt.“
Hafi foreldrarnir óttast það mest að Gerber myndi taka inn eitraða blöndu fíkniefna og deyja. Sérstaklega voru þau hrædd við fentanýlið, en um 70 prósent af andlátum tengdum ofskömmtun í Los Angeles eru af völdum fentanýls.
„Allir vilja vita hvernig hann lést í meðferðinni, á staðnum sem átti að bjarga honum. Presley gæti hafa smyglað inn lyfjum, enginn veit á þessari stundu“