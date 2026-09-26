Hópuðust að Kai Cenat í miðborginni – Smakkaði sviðasultu og slátur

Bandaríski áhrifavaldurinn og samfélagsmiðlastjarnan Kai Cenat er nú staddur hér á landi. RÚV greinir frá því að hann hafi bragðað á sviðasultu og slátri á Hjartatorgi í miðborg Reykjavíkur, auk þess að fara í víkingaleiki í Hljómskálagarðinum. Yfir 50 þúsund aðdáendur fylgdust með honum í beinu streymi frá Hjartatorgi.
RÚV greinir frá því að yfir 100 ungmenni hafi hópast að stjörnunni, mestmegnis unglingsdrengir. Hafi þeir gripið í hann og sumir tekið af honum myndir og myndbönd.
Eftir veruna í miðborginni hélt Cenat út á Reykjavíkurflugvöll og fór þaðan í þyrluflug um Suðurland.
Frægur fyrir slangur
Cenat hefur öðlast frægð meðal yngri kynslóðarinnar fyrir að gera slangurorðin „rizz“ og „gyatt“ vinsæl. Cenat, sem er 25 ára gamall, hefur gert samning við íþróttavörumerkið Nike. Hann er með vel á sjöundu milljón fylgjenda á YouTube.