Sveinn komst við og fékk ryk í augað - „Þá kom einlægasta og fallegasta bros ever“

Lífið getur stundum verið fallegt í hversdeginum og þetta upplifði Sveinn Waage, leiðsögumaður með meiru, í vikunni þegar hann var djúpt snortinn af fallegu brosi. Hann deilir reynslunni á Facebook þar sem hann leyfir sér að vera ögn væminn.
„Varúð, væmni!! Í gær sá ég eitt fallegasta bros sem ég hef séð lengi (nei, ekki í speglinum),“ skrifar Sveinn og útskýrir að á miðvikudaginn fékk hann í ferð með sér vinkonur frá Póllandi. Önnur þeirra var blind. Á meðan þau óku um á rútunni lýsti vinkonan fyrir þeirri blindu landslaginu og haustlitunum. Þetta fannst Sveini fallegt. Síðar um daginn átti sér stað enn fallegri stund þegar Sveinn leiddi vinkonurnar að íslenskum hesti. Sveinn lýsir reynslunni með eftirfarandi hætti:
„Blind kona frá Póllandi eyddi afmælisdeginum með mér í gær í rútunni ásamt vinkonu sinni (sem lýsti fyrir henni landinu i haustlitunum) Það eitt var dásamlegt. Ég fékk svo að leiða hana að íslenskum hesti seinna um daginn. Hún var soldið hikandi en svo helti ég í hana vodka (djók) og var með henni og hughreysti. Setti fóður í lófann á henni og henni brá smá þegar hesturinn tók fóðrið. Ég færði svo hendina á hálsinn á hestinum ... og þá kom einlægasta og fallegasta bros ever. Og jafnvel smá "ryk í augun" hjá okkur báðum
Þegar ég knúsaði hana bless við Hörpuna um kvöldið hugsaði ég; "Þetta er nú ljóta skítadjobbið, Sveinn"