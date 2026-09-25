Sara Lind gagnrýnir eiganda umboðsskrifstofu- „Mér persónulega finnst þetta vera költ“

Kynlífsfræðingurinn og áhrifavaldurinn Sara Lind Annþórsdóttir segir umboðsskrifstofu og umboðsmann hérlendis grafa undan trúverðugleika áhrifavalda og vera blettur á bransanum.
Sara Lind tjáði sig fyrst um málið á TikTok og segir í samtali við DV að í kjölfarið hafi nokkrir aðilar haft samband við hana sem einnig bera ekki góða sögu af fyrirtækinu.
❗️
♬ original sound - Sara Lind 🍒
Sara Lind kýs að nafngreina ekki fyrirtækið, sem skilgreinir sig bæði sem markaðs- og umboðsskrifstofu, eða eigandann í viðtalinu. Netverjar hafa nefnt ákveðinn aðila og fyrirtæki í tengslum við málið og hafði DV samband við þann aðila í morgun. Hann hyggst senda DV yfirlýsingu í dag.
Hlustaði á viðtal og fannst hún þurfa að opna sig
Sara Lind var um tíma hjá skrifstofunni en hætti í maí í fyrra. Hún segir að hún hafi sagt upp í skilaboðum á Facebook og ekki fengið svar frá umræddum umboðsmanni. Hún segir að það hafi ekki verið fyrr en hún deildi uppsögninni í hópspjalli með öllum hjá skrifstofunni að hún hafi fengið kveðju frá umboðsmanninum þar sem hann óskaði henni alls hins besta, en hafi síðan hætt að fylgja henni á öllum miðlum. Sara segir að henni þyki þetta dæmi um sýndarmennsku en ekki einlægni.
Þó hún hafi ekki verið sátt með sína upplifun hjá umboðsskrifstofunni hafi hún ekki ætlað að tjá sig opinberlega, fyrr en hún hlustaði á nýlegt viðtal við umboðsmanninn. Hún segir að sér hafi þótt nokkur atriði trufla sig og hún hafi fundið sig knúna að vekja athygli á málinu á TikTok.
Misjafnt hvað umboðsmenn taka
Sara Lind segir að þegar hún var á skrá hjá umboðsskrifstofunni hafi hlutur umboðsmannsins verið 30 prósent af hennar tekjum, sem voru þó engar yfir þennan tíma. Hún segir að ekkert var aðhafst vegna samstarfa fyrir hana þegar hún var hluti af teyminu.
„Umboðsmaðurinn er að rukka eitthvað lægra í dag, en hann er líka að rukka hærra, hef ég heyrt,“ segir hún. Samkvæmt heimildum DV er allur gangur á prósentuhlut umboðsmanna. Í dag er hlutfallið eitthvað lægra þar sem eftirspurnin er meiri og áhrifavaldarnir fleiri. Það fer einnig eftir fylgjendahóp áhrifavaldsins, en vinsælli áhrifavaldar eru gjarnan með lægri prósentu.
Hver er starfsmaður hvers?
Eins og fyrr segir var viðtal kveikjan að því að Sara birti fyrsta myndbandið á TikTok.
„Umboðsmaðurinn ykkar er að vinna fyrir ykkur, þið eruð ekki að vinna fyrir hann,“ sagði hún.
„Ég er búin að eiga samtöl við nokkra og hlusta á nokkur viðtöl, bæði þar sem áhrifavaldar og smáhrifavaldar tala eins og þeir séu að vinna fyrir umboðsmann. Og umboðsmann tala eins og hann sé með starfsmenn í vinnu. En málið er að umboðsmaðurinn á að vera að vinna fyrir þig, ekki fyrirtækin, heldur þig og þína hagsmuni en ekki öfugt.“
Sanngjarnt kaup
„Við erum á leiðinni inn á sprengjusvæði,“ sagði hún í öðru myndbandi.
„Það eru ótrúlega margir áhrifavaldar sem hafa nákvæmlega sömu söguna að segja tengt ákveðinni umboðsskrifstofu.“
Sara segir vinnubrögð fyrirtækisins ófagleg. „Það að umboðsskrifstofa sé að draga niður verðin tengt auglýsingum áhrifavalda, en áhrifavaldar hafa þurft að berjast fyrir sanngjörnu kaupi. Svo ætlar umboðsskrifstofa að fara að bjóða upp á díla sem meika engan sens og undirbjóða allt. Þetta er galið dæmi,“ sagði hún og bætti við að henni þætti umboðsmaðurinn grafa undan trausti til áhrifavalda þar sem það væru oft margir áhrifavaldar frá skrifstofunni að auglýsa það sama eina vikuna og svo eitthvað annað þá næstu.
„Svo eru þau ekki einu sinni að fá greitt fyrir þetta sem þau eiga að vera að fá,“ sagði hún.
„Mér persónulega finnst þetta vera költ“
„Hann er ekki með tugi starfsmanna í vinnu, hann er starfsmaður tuga áhrifavalda,“ segir Sara Lind.
Hún setur einnig spurningarmerki við sviðsljósið sem umboðsmaðurinn fær. Hún segir að sér þyki undarlegt að umboðsskrifstofan sjálf sé í samstörfum við fyrirtæki.
„Umboðsskrifstofan leggur áherslu á það að áhrifavaldarnir séu að auglýsa umboðsmanninn og umboðsskrifstofuna,“ segir hún.
„Mér persónulega finnst þetta vera költ.“
Hefur fengið fjölda skilaboða
„Það hafa margir haft samband sem hafa sömu upplifun og ég. Við eigum það sameiginlegt að hafa misst trúna á okkur eftir okkar reynslu af þessari skrifstofu, sumir hafa hætt á samfélagsmiðlum í kjölfarið,“ segir Sara Lind.
„Þau sem hafa haft samband við mig þora ekki að stíga fram af ótta við að það muni hafa afleiðingar á feril þeirra, en mér finnst mikilvægt að tala um þetta. Bæði til að vekja fólk til umhugsunar en líka sem víti til varnaðar fyrir fólk sem er að stíga sín fyrstu skref í þessum bransa og geta tekið upplýsta ákvörðun.“