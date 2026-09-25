Eldræða Bubba: „Þetta er svívirða“

Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens segir að það sé hernaður í gangi gegn íslensku tungumáli. Í færslu sem lýsa má sem eldræðu segir Bubbi að það þurfi að stöðva þróunina með „heimavarnaliði“.
„Miðbær Reykjavíkur er undirlagður skiltum sem auglýsa með hástöfum alls konar vörur og þjónustu á ensku, sum eru með undirletri á íslensku svo smáu að enginn tekur eftir því. Matsölustaðir eru nánast eingöngu mannaðir enskumælandi fólki, allir fá afhentan matseðil á ensku sem fyrsta val. Flestar verslanir skarta enskum nöfnum og maður minn, keyrðu hringinn í kringum landið: það sama er nánast í hverju þorpi og bæ. Skilti á ensku við hverja sprænu sem rennur, hvern hól og fjall,“ segir Bubbi.
„Græðgi er oftar en ekki skaðleg öllum sem þjást af henni. Í þessu tilfelli skaðar hún tungumálið alvarlega. Stjórnvöld þvaðra um að gera eitthvað en hvað hefur verið gert? Alþingi Íslendinga vaknar nánast hvern dag með ensku á tungunni eins og þjóðin. Við erum að tapa tungumálinu ofaní kok græðginnar.“
Sjálfur hafi hann skrifað um þetta áður líkt og margir aðrir, nefnir hann sérstaklega Snorra Másson, þingmann Miðflokksins.
„Þetta er svívirða. Þjóðfáni okkar er orðinn nánast skrípatákn í þessu samhengi. Þetta ástand er ólíðandi. Maður á ekki að þurfa að geta lesið ensku til að panta sér mat. Maður á ekki að þurfa að tala ensku til að panta sér mat. Maður á ekki að þurfa að ganga í gegnum flugstöð Leifs Eiríkssonar og sjá 90 prósent alls skrifað máls á ensku sem fyrsta tungumál,“ segir Bubbi.
„Það er hernaður í gangi gegn tungumálinu okkar. Hann kemur bæði utan frá og innan frá. Það verður að stöðva þessa þróun með heimavarnaliði Íslands. Við höfum æði lítinn tíma. Það má vera að menn græði pening á þessu eða telji að svo sé. En við erum að missa hjartslátt tungumálsins og ef hann stöðvast þá hverfum við sem þjóð.“
Íslenskusérsveit?
Leikarinn Hjálmar Hjálmarsson er með margar spurningar:
„Ef við viðurkennum að það sé í gangi hernaður gegn tungumálinu, hver eða hverjir eru að herja á það? Langflest þessara fyrirtækja eru í eigu íslendinga. Má þá segja að ferðaþjónustan og fyrirtæki í verslun og þjónustu séu að herja á íslenskuna? Er þá ekki ábyrgðin þeirra? Hvað viltu að stjórnvöld geri í þessu? Stofni Íslenskusérsveit lögreglunnar?“
Bubbi svaraði einfaldlega: „Til dæmis.“