Bjarni Ben hæstánægður með Pétur á Garðatorgi – „Snillingur!“

„Þegar maður fær alveg hreint framúrskarandi þjónustu vaknar eiginlega skylda hjá manni að vekja athygli á því og þakka fyrir sig,“ segir fyrrverandi forsætisráðherra Íslands, Bjarni Benediktsson, í skemmtilegri færslu á Instagram sem hefur vakið mikla athygli.
„Þannig var í gær að ég sat í bílnum í bílastæði og malaði í símann. Tók af mér gleraugun og lagði þau í kjöltuna. Þaðan duttu þau milli lappa mér án þess að ég tæki eftir því. Þegar símtalinu lauk færði ég mig til í sætinu til að stíga út úr bílnum og braut um leið báða armana af gleraugunum,“ segir Bjarni.
Hann fór rakleiðis til Gleraugna Péturs á Garðatorgi í Garðab. „En þar hafði ég fengið gleraugun á sínum tíma,“ segir hann og rifjar upp samtalið þeirra:
„-Jæja, Pétur, nú er ég búinn að skemma gleraugun...aftur.
-Láttu mig sjá, skoðum þetta.
Við spjölluðum í stutta stund um þjóðmálin á meðan hann var eitthvað að brasa bak við afgreiðsluborðið.
-Svona, hvernig lýst þér á þetta?
-Ha? Hvernig fórstu að þessu Pétur? Þetta var mölbrotið.
-Jú, þetta eru gleraugun sem þú skemmdir síðast. Ég var búinn að dunda mér við að laga þau. Nú eru glerin komin aftur í gömlu umgjörðina og þetta sýnist mér geta virkað
-Miklu meira en það Pétur, þetta er eins og nýtt - snillingur!
-Jæja Bjarni, þetta kostar ekkert.“
Að lokum segir Bjarni: „Takk fyrir mig Pétur.“