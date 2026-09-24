Sigga Ózk: „Eina sem skiptir máli er að hafa gaman“

Söng- og leikkonan Sigga Ózk, Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, sigraði Ungfrú Ísland 2026 og tekur þátt í Miss Universe í Púertó Ríkó í nóvember.
Sigga skaust fram á sjónarsviðið árið 2023 þegar hún tók fyrst þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins. Hún tók aftur þátt ári seinna og komst áfram í úrslit með lagið Um allan alheiminn.
Hún hefur einnig getið sér gott orð sem leikkona og talsetti hlutverk Glindu í kvikmyndunum Wicked og Wicked: For Good.
En hvað kom til að hún ákvað að stíga á svið fegurðarsamkeppna?
„Þetta kom til máls einmitt í kringum seinna Wicked ferlið. Ég var á forsýningunni og sá vinkonu mína úr kennaraháskólanum, Tobbu, klæðast þessum glæsilega Glindu kjól og hún sagði að þetta væri kjóll úr Ungfrú Ísland teyminu. Hún nefndi þá að ég ætti að taka þátt og ég sagði bara já, fór í viðtalið og rest is history. Ég hef jú auðvitað fylgst með þessu svona með öðru auganu í gegnum árin en hélt að ég ætti bara heima á öðrum sviðum. Svo hugsaði ég að ég gæti nýtt þetta tækifæri til góðs,“ segir Sigga Ózk.
„Þetta var ótrúlega skemmtilegt og uppbyggjandi ferli. Stelpurnar í hópnum voru svo yndislegar og við náðum svo vel saman og gátum lært svo mikið af hvor annarri. Ég lærði allavegana mikið af þeim.“
Aðspurð hvernig tilfinningin að vinna hafi verið segir hún:
„Þetta var alveg ruglað, ég varð bara andstutt og trúði þessu ekki. Síðan fór ég bara að hlægja og horfði á fjölskylduna mína sem stóð uppi aftast í salnum og við vorum bara ‘’WE DID IT HAHAHA?!?!’’ og vissi ekki alveg hvernig ég átti að haga mér þannig ég stóð bara meyr, þakklát og glöð þarna og fannst þetta vera algjört bíó móment.“
Það sem stóð upp úr eftir ferlið var vinskapurinn sem myndaðist hjá stelpunum í hópnum. „Þær eru bestar,“ segir Sigga.
Undirbúningsferlið var skemmtilegt og gefandi ferli. „Ég var að vísu að leikstýra söngleik í Keflavík á sama tíma þannig mínar vikur voru klárlega svolítið pakkaðar en það var ótrúlega skemmtilegt að hugsa líka um eitthvað annað en mig þegar ég var á þeim vinnustað. Ég átti allaveganna bara mjög góða upplifun á þessu öllu.“
Sigga er enginn nýgræðingur þegar kemur að því að stíga á svið og fór létt með að heilla dómarana í Ungfrú Ísland.
„Ég er vön að setja upp og taka þátt í sýningum þannig ég hafði alveg sviðsreynslu en þetta var alveg intense verkefni og mér fannst það ótrúlega lærdómsríkt. Ég man að ég hugsaði: „Þetta er bara smá show, þú hefur oft gert það, svo er það bara smá ræða sem þú kannt út og inn, þú hefur oft leikið á sviði þetta verður allt í lagi, og svo smá spuni í lokinn ef þú kemst það langt. Eina sem skiptir máli er að hafa gaman, ekki vera stressuð og bara treysta því að ég sé með þetta. Svo bara gerist það sem gerist og allt verður gott.““
En hvað tekur svo við, hvað er fókusinn að fara á núna?
„Núna er ég með þrennt á dagskrá:
Gefa út plötu.
Klára upptökur í þáttum sem ég er að leika í.
Taka þátt í MISS UNIVERSE.“
Miss Universe verður haldin í nóvember í Púertó Ríkó.
Nú hafa fegurðarsamkeppnir verið mikið til umræðu undanfarið, ertu með einhver skilaboð sem þú vilt miðla áfram til gagnrýnisradda?
„Mér finnst raunverulega allir hafa rétt á sínum skoðunum og það er bara ekkert að því að fólk sé ósammála þessu og hinu. Ég vil bara að allir séu ánægðir í því sem þau eru að gera og vona að fólk hafi hugrekkið til þess að elta sína eigin drauma,“ segir hún.
Sigga er spennt fyrir komandi tímum og segir að lokum: „Mig langar að þakka öllum sem hafa stutt mig og haldið með mér, takk fyrir mig og ég hlakka til að gefa ykkur meira!“
Sigga var gestur í Fókus, viðtalsþætti DV, í byrjun árs. Fylgdu Siggu Ózk á Instagram og TikTok. Hlustaðu á tónlistina hennar á Spotify.