Safnað fyrir lækningaferð Lilju Grétu: Veikindin setja mark sitt á alla fjölskylduna – „Þetta er bara orðið rosalega erfitt líf“

Vinir Lilju Grétu Norðdahl, þriggja barna móður og eiginkonu á Akranesi, hafa sett af stað söfnun til að gera henni kleift að fara í meðferð á Írlandi við sjúkdómnum þrenndartaugaverk, trigeminal neuralgia.“ Um er að ræða langvinnan verkjasjúkdóm sem setur mikinn svip á líf Lilju og fjölskyldu hennar. Sjúkdómurinn veldur áköfum verkjaköstum, geta þau orðið svo hörð að kalla þarf á sjúkrabíl sem flytur hana í verkjastillingu á sjúkrahúsi.
„Þetta er bara orðið rosalega erfitt líf,“ segir Lilja Gréta í viðtali við Skessuhorn. Hún bindur vonir við að meðferðin á Írlandi geti dregið úr verkjunum og aukið lífsgæði hennar.
Lilja er Hafnfirðingur en hefur undanfarin ár búið á Akranesi ásamt eiginmanni og þremur börnum, 14, 16 og 18 ára. Í grein Skessuhorns segir:
„Lilja Gréta glímir við ýmis langvinn veikindi svo sem vefjagigt, ME og Pots sjúkdóminn, en segir þrenndartaugaverkina nú hafa mest áhrif á líf sitt. Verkjaköstin hafa versnað jafnt og þétt og á síðustu árum hefur hún ítrekað þurft að leita á sjúkrahús þegar lyfjameðferð heima fyrir dugar ekki. „Dagarnir eru misgóðir og miserfiðir. Ég er með mjög litla orku og þarf að stjórna henni. Ég vil helst að sú orka sem ég hef fari í fjölskylduna,“ segir Lilja Gréta í samtali við blaðamann. Stundum líði nokkrir dagar þar sem hún geti lítið annað gert en legið fyrir.“
Lítið þarf til að koma af stað verkjakasti
Lilja segir að verkirnir minni á raflost í andlitinu en sjúkdómurinn leggst á „þrenndartaugina, sem flytur skynboð frá andliti til heila. Taugin greinist í þrjár megingreinar sem liggja að enni og augnsvæði, kinn og kjálka. Sjúkdómurinn einkennist gjarnan af skyndilegum, mjög sterkum verkjaköstum sem fólki finnst líkjast raflosti eða stingandi verk í andliti. Létt snerting, tannburstun, tygging og jafnvel kaldur vindblær geta komið af stað kasti. Algengast er að verkurinn sé öðrum megin í andlitinu en í sjaldgæfum tilvikum getur hann komið fram beggja vegna, líkt og á við í tilfelli Lilju Grétu.“
Margt smátt gerir eitt stórt
Markmið verkjameðferðarinnar ráðgerðu á Írlandi er að hafa áhrif á þau taugaboð sem heilinn túlkar sem sársauka og þannig muni hversdagleg fyrirbæri á borð við vindblæ í andlitið hætta að valda svo miklum verkjum og nú er. Meðferðin hefst 26. október næstkomandi og mun taka tíu daga, en Lilja þarf að vera komin út þremur dögum fyrr og vera ytra í þrjá daga eftir meðferðarlok.
Sjúkratryggingar Íslands niðurgreiða ekki meðferðina þar sem um er að ræða meðferð sem ekki er í boði á Íslandi. Þess vegna hafa vinir Lilju, með hennar leyfi, hrundið af stað söfnun til styrktar henni. Áætlaður kostnaður er 1,5 milljón króna og er það markmið söfnunarinnar.
Lilja ræðir söfnunina við viðtalinu við Skessuhorn:
„Lilja viðurkennir að það sé sérstök tilfinning að þurfa að leita til samfélagsins um hjálp, en vonast til að þeir sem hafa tök á geti lagt eitthvað af mörkum. „Upphæðin skipti ekki mestu. Margt smátt gerir eitt stórt,“ segir Lilja Gréta. Hún leggur þó áherslu á að enginn eigi að upplifa skyldu til að gefa. Sumir hafi einfaldlega ekki svigrúm til þess og það skilji hún vel. Að deila söfnuninni geti líka skipt máli.
Söfnunareikningurinn er: 0552-14-000288, kt. 100862-3529
Reikningurinn er á nafni Andreu Þ. Björnsdóttur, sem einnig er kölluð „Amma Andrea,“ en hún er þekkt fyrir góðgerðarstarfs sitt. Sjá nánar á vef Skessuhorns.