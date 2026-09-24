Mannúðarkeðjan færist til föstudags vegna veðurs – Páll Óskar leiðir Söng sem sameinar með fjórum kórum

Mannúðarkeðjunni, sem átti að fara fram á Austurvelli í dag, fimmtudaginn 24. september, hefur verið frestað um einn dag vegna veðurs. Samstöðuaðgerðin fer því fram föstudaginn 25. september kl. 13:00 á Austurvelli. Hér er hlekkur á Facebook viðburðinn.
Mannúðarkeðjan er samstöðuaðgerð með fólki á flótta þar sem fólk kemur saman í keðju samstöðu, mannúðar og virðingar fyrir réttindum fólks á flótta.
Mannúðarkeðjan er hluti af herferð Amnesty International „Mannúðin mun sigra – Virðum réttindi fólks á flótta“, sem hefur það að markmiði að efla samkennd, samstöðu og virðingu fyrir réttindum flóttafólks og fólks sem leitar alþjóðlegrar verndar á Íslandi.
Í Mannúðarkeðjunni kemur saman fólk af ólíkum uppruna og bakgrunni til að sýna samstöðu með fólki á flótta. Á grasinu á Austurvelli verður stór gulur segldúkur með skilaboðunum „Mannúðin mun sigra – Virðum réttindi fólks á flótta“ og þátttakendur mynda Mannúðarkeðju í kringum hann.
Tónlist verður hjarta samstöðuaðgerðarinnar undir yfirskriftinni „Söngur sem sameinar“. Páll Óskar Hjálmtýsson leiðir sönginn við undirleik Ásgeirs Ásgeirssonar og með þeim syngja Ljóti kórinn, undir stjórn Nönnu Hlífar Ingvadóttur, Kammerkórinn Huldur, Háskólakórinn og Kór Hallgrímskirkju. Öll sem mæta eru hvött til að taka undir og láta margar ólíkar raddir hljóma saman í anda samstöðu og mannúðar.
Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International, flytur einnig erindi.
„Okkur langar að skapa stund þar sem fólk af ólíkum uppruna og bakgrunni kemur saman í samstöðu. Söngur hefur einstakan kraft til að sameina fólk og í Mannúðarkeðjunni viljum við láta margar raddir hljóma saman. Skilaboðin eru einföld: Mannúð sameinar okkur og mannréttindi eiga að gilda fyrir alla, óháð því hvaðan við komum,“ segir Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International.
Herferðin „Mannúðin mun sigra“ minnir á að á bak við umræðu og tölur um fólk á flótta eru einstaklingar sem hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín og eiga rétt á mannlegri reisn og vernd. Með Mannúðarkeðjunni vill Amnesty skapa rými þar sem fólk getur komið saman í anda samkenndar og samstöðu.
Að Mannúðarkeðjunni lokinni verða stjórnvöldum afhentar undirskriftir vegna ákalls Íslandsdeildar Amnesty International um að íslensk stjórnvöld tryggi að réttindi fólks á flótta séu virt. Með ákallinu er meðal annars skorað á stjórnvöld að standa vörð um réttláta málsmeðferð, forðast úrræði sem fela í sér frelsisskerðingu nema í algjörum undantekningartilvikum og standa við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands.
Fólk með flóttamannabakgrunn, félagasamtök og almenningur eru hvött til að taka þátt. Engin skráning er nauðsynleg og öll sem vilja sýna samstöðu eru velkomin.
Mannúðarkeðjan – Söngur sem sameinar
NÝ DAGSETNING: Föstudaginn 25. september kl. 13:00
Austurvöllur
Ótti sundrar. Mannúð sameinar.