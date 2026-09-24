Maðurinn sem vill ekki deyja: Hvetur fólk til að byrja á þessu fyrir heilsuna

Bandaríski tæknifrumkvöðullinn Bryan Johnson, 49 ára, er þekktur fyrir að reyna að hægja á öldrun og lengja lífið með strangri heilsurútínu.
Hann rannsakar allt tengt heilsunni í bak og fyrir, hann safnar gríðarlega miklu magni af gögnum um eigin líkama og heilsu og deilir fróðleiknum á samfélagsmiðlum.
Í fyrra kom út heimildarmyndin Don‘t Die: The Man Who Wants to Live Forever um hann á Netflix.
Bryan var gestur nýlega í hlaðvarpinu Friends Keep Secrets og var spurður: „Ef einhver ætlaði að taka líf sitt í gegn á morgun, hvaða ráð myndirðu gefa þeim aðila?“
„Þú getur ekki gefið manneskjunni meira en eitt verkefni í senn, annars verður það of mikið. Það fyrsta sem ég myndi hvetja fólk til að gera er að lækka hjartsláttinn fyrir svefninn. Það sem eykur hjartslátt er matur, skjáir, áfengi, kannabis, kvíði, vinna, skrolla í símanum, horfa á sjónvarpið og blátt ljós.“
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Hann sagði að það sem skiptir mestu máli er svefn og gæði svefns. Ef þú sefur vel þá líður þér betur, bæði líkamlega og andlega.
„Allt tengist svefni,“ sagði hann.
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