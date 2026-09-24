Eiginkona Schumacher opnar sig – Lagið þeirra fær hana enn til að gráta

Corinna Schumacher, eiginkona Formúlu 1-goðsagnarinnar Michael Schumacher, opnar sig um samband þeirra og lífið eftir skíðaslysið örlagaríka í nýrri heimildarmynd Netflix.
Tæp 13 ár eru liðin frá því Schumacher slasaðist alvarlega á höfði þegar hann féll á skíðum í frönsku Ölpunum þann 29. desember 2013. Fjölskyldan hefur alla tíð gætt mikillar leyndar um heilsufar hans og Corinna aðeins örsjaldan rætt opinberlega um líf þeirra eftir slysið.
Í nýju heimildarmyndinni, Schumacher '94: The Birth of a Legend, er sjónum fyrst og fremst beint að árinu 1994 þegar Schumacher vann sinn fyrsta af sjö heimsmeistaratitlum í Formúlu 1. Corinna rifjar þar einnig upp fyrstu ár sambands þeirra.
Hún segir lag Paulu Abdul, Rush Rush, hafa verið lagið þeirra á sínum tíma og viðurkennir að það veki enn sterkar tilfinningar.
„Þetta var lagið okkar á þessum tíma. Þegar ég heyri það í dag, þegar ég er ein í bílnum, græt ég.“
Corinna verður einnig tilfinningarík þegar hún lýsir sambandinu við eiginmann sinn.
„Hjartað mitt slær með honum þegar hann vinnur. Og þegar hann tapar. Hjartað mitt er alltaf hjá honum,“ segir hún. „Þegar maður er með einhverjum sem maður hlakkar til að sjá á hverjum degi er það yndislegt.“
Í frétt Mail Online kemur fram að engar nýjar upplýsingar komi fram um heilsufar hins 57 ára Schumacher í heimildarmyndinni.
Daily Mail greindi þó frá því fyrr á þessu ári, með vísan til heimildarmanna nákominna fjölskyldunni, að hann væri ekki lengur rúmfastur og gæti setið í hjólastól. Þá væri hægt að fara með hann um heimili fjölskyldunnar á Mallorca og í Gland við Genfarvatn.
Blaðið hafði einnig eftir heimildarmanni að Schumacher virtist skilja hluta af því sem gerist í kringum hann, en líklega ekki allt.
Corinna hefur frá slysinu lagt mikla áherslu á að vernda einkalíf eiginmanns síns. Í Netflix-heimildarmyndinni Schumacher árið 2021 lýsti hún því hvernig fjölskyldan hefði tekist á við breyttar aðstæður.
„Michael er hér. Öðruvísi, en hann er hér, og það gefur okkur styrk,“ sagði hún þá. „Við gerum allt sem við getum til að Michael nái bata og líði eins vel og mögulegt er.“
Hún sagði fjölskylduna staðráðna í að halda áfram að vernda hann með sama hætti og hann hefði áður verndað þau.
„Michael verndaði okkur alltaf og nú verndum við Michael.“