Tekin á teppið fyrir klæðaburð í dómsal – Er þessi kjóll óviðeigandi?

Bandarískur lögmaður segist hafa verið niðurlægður fyrir framan kollega sína og sakborninga þegar dómari gerði athugasemd við klæðaburð hennar í dómsal. Ástæðan var grár, ermalaus kjóll sem skildi axlir hennar og handleggi eftir bera.
Mariah Medina, fyrrverandi fréttakona í San Antonio í Texas og nú verjandi, greindi frá atvikinu á X og birti mynd af kjólnum sem um ræðir.
„Þessu klæddist ég í dag þegar dómari sagði að við mig að klæðnaður minn væri óviðeigandi fyrir dómsal,“ skrifaði Medina.
This is what I was wearing today when a judge said that I was inappropriately dressed for court.
It’s a dress I’ve worn on air countless times and a dress that I have worn to other courts without issue.
I was confused, so I explained that it’s a shift dress… pic.twitter.com/PUIeyOKGFS
— Mariah Medina (@MMedinanews) September 21, 2026
Atvikið átti sér stað þegar Medina mætti vegna stuttrar málsmeðferðar sem tók aðeins um tvær mínútur. Hún segir dómarann hafa kallað sig að dómaraborðinu og látið sig ganga fyrir framan það svo hægt væri að skoða klæðnaðinn betur.
„Hún lét mig koma hinum megin við dómaraborðið svo hún gæti séð hvernig ég var klædd, fyrir framan sakborninga og aðra lögmenn,“ sagði Medina.
Að sögn Medinu hló dómarinn síðan og spurði hvort henni þætti kjóllinn í alvöru viðeigandi fyrir réttarhöld fyrir kviðdómi. Þá spurði hún hvort Medina væri með jakka úti í bíl.
Kjóllinn sem olli fjaðrafokinu er einfaldur grár kjóll frá J.Crew, að því er fram kemur í frétt New York Post. Medina segist hafa klæðst honum ótal sinnum þegar hún starfaði í sjónvarpi og einnig mætt í honum í dómsali áður án athugasemda.
Hún gagnrýndi sérstaklega hvernig dómarinn tók á málinu.
„Það var einfaldlega illkvittið og ófagmannlegt að taka þetta upp með þeim hætti sem hún gerði,“ sagði Medina og benti á að mál hennar hefði ekki einu sinni átt að fara fyrir kviðdóm þennan dag.
Medina ætlar þó ekki að heyja frekari baráttu vegna málsins og segist einfaldlega munu klæðast jakka næst þegar hún mætir fyrir þennan dómara.
Málið hefur vakið töluverða umræðu á samfélagsmiðlum. Margir segjast ekki sjá neitt athugavert við klæðnað Medinu en aðrir telja að lögmenn eigi að virða mat dómara á því hvað teljist viðeigandi klæðnaður í þeirra dómsal.