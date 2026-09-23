Merkingin á bak við sérstakt flúr Brad Pitt

Leikarinn Brad Pitt er með fjölmörg húðflúr víðs vegar um líkamann, þar á meðal eitt á innanverðum vinstri framhandlegg. Aðdáendur hafa klórað sér í höfðinu um merkingu þess.
Flest af húðflúrum Pitt eru á búknum og handleggjunum, en hann er líka með nokkur á fótleggjunum.
Einn aðdáandi deildi mynd af handarflúri Pitt á Twitter: „Hæ @grok, hver er leyni merkingin á bak við þetta húðflúr?“ Umrætt húðflúr samanstendur af útlínum manns og letrið Invictus fyrir neðan það.
Húðflúr á framhandlegg Brads Pitt
Grok svaraði fyrirspurninni: „Þetta er húðflúr á vinstri framhandlegg Brads Pitts. Staffígúran er útlínur af Ötzi ísmanninum (5300 ára gamalli múmíu úr Ölpunum), sem hann var húðflúraður með.“
Ötzi, maður sem lifði fyrir meira en 5.000 árum, var uppgötvaður af göngufólki í Ölpunum árið 1991. Með hjálp nútímavísinda hafa fleiri upplýsingar um líf hans komið í ljós þar á meðal síðasta máltíð hans og ofbeldisfullur dauði. Múmían og gripir hennar hafa verið til sýnis í fornleifasafni Suður-Týról í Bolzano á Ítalíu frá árinu 1998.
Grok hélt áfram og sagði um restina af húðflúrshönnun Pitts: „Invictus er latína fyrir hinn ósigraða, úr ljóði William Ernest Henley um seiglu: herra örlaga þinna þrátt fyrir erfiðleika. Engin dýpri persónuleg útskýring frá Pitt.“
Önnur húðflúr Pitt
Samkvæmt Page Six er Pitt með að minnsta kosti sex til viðbótar. Eitt þeirra er upphafsstafir fyrrverandi eiginkonu hans, Angelinu Jolie og fráhverfra barna þeirra. Flúrið er með láréttri línu rétt fyrir neðan úlnliðinn á hægri handleggnum sem myndar kross. Bókstafurinn A fyrir Angelinu, er blekaður vinstra megin við krossinn og hægra megin eru upphafsstafir allra sex barna þeirra: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox og Vivienne.
Pitt, sem er 62 ára, hefur einnig Alpha og Omega (fyrsti og síðasti stafurinn í gríska stafrófinu) neðst á búknum. „Alfa er fyrsti bókstafurinn í gríska stafrófinu og Omega er síðasti bókstafurinn. Með öðrum orðum er Guð „upphafið og endirinn“.
Eitt flúr er mótorhjólatattúið hans Pitts. Hann er með þetta vegna þess að honum líka mótorhjól. Talið er að nokkur af nýjustu húðflúrunum hans séu á fótleggjunum. Pitt er með útlínur nashyrnings á hægri sköflungi og mannshöfuðkúpu á vinstri kálfanum. Þau flúr sýndi hann á rauða dreglinum fyrir kvikmynd sína Bullet Train frá árinu 2022 þegar hann klæddist pilsi á frumsýningu í Berlín.