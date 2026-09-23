Manstu eftir Barry úr Friends? - Svona lítur hann út í dag

Mitchell Whitfield lék Barry Farber tannlækni og fyrrverandi unnusta Rachel í Friends. Þrátt fyrir að Barry hafi aðeins komið við sögu í sex þáttum þá er hann ein mikilvægasta persónan í söguþræði þáttanna.
Ef Rachel Green ( Jennifer Aniston ) hefði ekki ákveðið að yfirgefa Barry á brúðkaupsdegi þeirra og stefnt á Central Perk, hefði hún aldrei hitt fyrrverandi bestu vinkonu sína Monicu Geller ( Courteney Cox ) á ný, eða hafið samband við Ross Geller (David Schwimmer) eða verið meðlimur í þáttunum yfirhöfuð.
Þrátt fyrir að söguþráður hans sé svo mikilvægur hluti af þáttunum, gætu aðdáendur Friends ekki þekkt leikarann í dag, 32 árum eftir að þáttaröðin var fyrst frumsýnd 22. september 1994.
Whitfield heldur sig fjarri sviðsljósinu, þó að hann nefni hlutverk sitt í Friends í æviferli (e. bio) sínum á Instagram, þar sem stendur: „Barry úr #FRIENDS, Stan úr #MyCousinVinny, rödd Fixit, Donatello, Demi og fleiri. Kynnir YourTechReport og @pbgpodcast“. Hlaðvarp hans, pbg hlaðvarpið, sem stendur fyrir Positively Board Gaming, býður upp á „velkomið rými til að dýpka þakklæti þitt fyrir borðspilum“. Þetta er vikulegt hlaðvarp með nýjum þáttum sem koma út alla fimmtudaga klukkan 20:00 að austurstrandartíma.
Whitfield á tvö börn með konu sinni Tracy, Ryan og Samantha.
Eftir hlutverk sitt í Friends lék 62 ára gamli leikarinn gestahlutverk í þáttum eins og Murder, She Wrote og CSI: Crime Scene Investigation. Hann lék einnig rödd Donatello í myndinni Teenage Mutant Ninja Turtles frá árinu 2007.
Barry, persóna Whitfields, birtist í fyrsta skipti í öðrum þætti þáttaraðarinnar, þar sem Rachel heimsækir tannlæknastofu fyrrverandi unnusta síns til að skila trúlofunarhringnum sínum og biðjast afsökunar á að hafa skilið hann eftir við altarið. Henni til undrunar kemst hún þó að því að hann hefur farið í fyrirhugaða brúðkaupsferð þeirra með engri annarri en Mindy, sem átti að vera aðalbrúðarmeyja Rachel. Barry er einnig nefndur í fyrsta þættinum, en sést ekki sjálfur.
Eins og aðdáendur Friends muna glöggt, þróast þetta samband við Mindy fljótt þar til parið gengur í hjónaband og Barry birtist aftur í 20. þætti fyrstu þáttaraðar, sem hét The One Where The Monkey Got Away. Í þættinum er Rachel miður sín þegar hún fréttir að Mindy og Barry séu trúlofuð. Hún mætir síðan í brúðkaup þeirra með Ross.
Nafn Barry breyttist í þáttunum
Margir aðdáendur Friends hafi líklega tekið eftir mistökum með eftirnafn Barry í gegnum þættina. Í fyrsta þættinum eru áhorfendum kynntir fyrir Barry sem Barry Finkle, sem síðar breyttist í Farber.
Aðdáendur áhorfenda fóru á Reddit til að ræða þetta og upphafsmaðurinn skrifaði: „Horfði aftur á prufuþáttinn og Rachel segir að eftirnafn Barry sé Finkle ... en í síðari þáttum er hann kallaður Dr. Barry Farber! Hún segir það í atriðinu þar sem hún skilur eftir fullt af talhólfsskilaboðum til að verja hvers vegna hún hætti við brúðkaupið.“
Einn svaraði: „Það voru reyndar nokkrar breytingar frá prufuþættinum. Eins og leikkonan sem leikur Carol ásamt nokkrum öðrum upplýsingum, þar á meðal eftirnafn Barry.“ „Ég vissi að ég væri ekki ruglaður!“ skrifaði annar, en sá þriðji útskýrði: „Já, stundum skrifa höfundar eitt, gleyma því svo og enda á því að breyta.“