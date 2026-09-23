Lét athugasemd um dauða falla tveimur mánuðum fyrir hörmulegt andlát sitt

Í nýrri bók sinni Swan Song: Diana, My Siste rifjar yngri bróðir Díönu, Charles Spencer, upp að á 36. og síðasta afmælisdegi hennar 1. júlí 1997 hafi fjölskyldumeðlimur sent systur hans „blómvönd í afmælisgjöf“ og að prinsessan af Wales hafi skrifað þeim til að þakka: „Ég hef verið svo heppin! Húsið mitt er svo fullt af dásamlegum blómum að staðurinn lítur út eins og útfararstofa!“
Spencer skrifar einnig um að hafa rekist á Díönu í Tate-listasafninu í London stuttu eftir afmælisdag hennar.
Spencer, sem nú er 62 ára, spurði eldri systur sína hvort hún hefði „átt góðan afmælisdag, hvort gjöfin mín til hennar hefði borist örugglega og faðmaði hana áður en við fórum aftur að borðum okkar til að borða. Við áttum aðeins þetta stutta spjall, og sáumst aldrei aftur,“ og vísar þar til hins alræmda dauða hennar í bílslysi í París 31. ágúst 1997.
Í bókinni lítur Spencer til baka á það þegar hann skrifaði minningarorð systur sinnar aðeins tveimur mánuðum síðar eftir hræðilegt andlát hennar í Pont de l'Alma göngunum í París.
Hann minnist þess að hafa ákveðið að „hafa með í minningarorðunum hjartnæm áhrif þessa síðasta fundar sem áminningu um hversu skyndilegt og óvænt andlát ástvinar getur verið.“„Nú var ég hér, aðeins tveimur mánuðum síðar, að reyna að skrifa eitthvað sem hentaði fyrir útför hennar,“ rifjar hann upp í hjartnæmu bókinni.
Bókin kom út í gær, en síðustu viku hefur Spencer deilt fjölda atvika sem koma fram í bókinni.