Hjartnæm ráð George Clooney til Presley Gerber fyrir hörmulegan dauða hans

Leikarinn George Clooney er sagður hafa sagt Presley Gerber að hann væri „til staðar fyrir hann“ áður en Presley lést 27 ára að aldri.
Clooney, sem Presley og systir hans, Kaia Gerber, kölluðu ástúðlega „Georg frænda“, veitti Presley góð ráð alla ævi, samkvæmt Daily Mail. Haft er eftir heimildarmanni að Clooney hafi „varið klukkustundum í að tala við Presley“.
„George er ljúfasti gaur í heimi og myndi gera hvað sem er til að hjálpa fjölskyldu Rande,“ sagði heimildarmaðurinn.
Presley og Kaia, 25 ára, eru börn ofurfyrirsætunnar Cindy Crawford, 60 ára, og Rande Gerber, 64 ára, en Clooney stofnaði tequilafyrirtækið Casamigos með þeim.
„Sérstaklega eftir að Presley keyrði ölvaður (árið 2018) ráðlagði George: ,Ekki gera þetta, það er ekki skynsamlegt. Verið varkár,'“ hélt heimildarmaðurinn áfram. „Nýlega deildi George ástríkum skilaboðum eins og: ,Ég er hér fyrir þig.“
Eru Clooney og Presley sagðist hafa verið nánir: „Presley var meira en bara barn vinar. Þeir tengdust mjög vel.“ Skilaboð Clooney til Presley hafi alltaf verið: „Vertu edrú,“ miðað við „hans eigin reynslu af fíkniefnum.“
„Clooney var aldrei háður, en hann prófaði og hann þekkir fíknina, svo hann gat talað opinskátt við Presley um þetta og Presley gat tengt við það,“ sagði heimildarmaðurinn.
Andlát Plesley var mikið áfall fyrir Clooney: „George er miður sín vegna þess að Rande er besti vinur hans og allir fundu til með Presley. Það er engin reiði eða skömm, bara djúp sorg. Presley átti við alvarleg vandamál að stríða, þunglyndi og kvíða. Enginn getur kennt honum um það. Presley var að upplifa martröð.“
„George ber hjartað á erminni og hann elskaði Presley virkilega, virkilega. Hann vissi að Presley átti í erfiðleikum, svo þó að það sé ekki hægt að segja að eitthvað eins og þetta hafi verið algjörlega óhugsandi, þá gerir það það ekki minna erfitt og sorglegt. Þetta var ótrúlega sársaukafullt áfall.“
Presley að því er talið er vegna ofskömmtunar á sunnudag á sjúkrahúsi Resolutions Living í Santa Monica í Kaliforníu. Presley kom þangað aðeins nokkrum dögum fyrir andlát sitt vegna þess að „hann vissi að hann þyrfti hjálp“ en að sögn virtist hann ekki edrú þegar hann kom á staðinn.
„Honum hafði ekki gengið vel. Hann hefur alltaf þjáðst af miklum skorti á sjálfsáliti og átt erfitt með að sætta sig við sitt raunverulega sjálf og vera fullkomlega öruggur með hver hann var sem manneskja.“