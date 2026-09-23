Hatrammar deilur aðstandenda Dolly Parton – Umboðsmaðurinn fór fram á nálgunarbann gegn frændanum

Þegar frændi Dolly Parton tilkynnti um andlát tónlistarkonunnar þann 25. ágúst sl. óraði líklega engan fyrir því hvað ætti eftir að eiga sér stað fáeinum vikum síðar.
Frændinn, Bryan Seaver, sem jafnframt var yfirmaður öryggismála tónlistarkonunnar, sagðist hafa lofað frænku sinni að tilkynna andlát hennar með þeim hætti sem hann gerði, myndbandi á Instagram þar sem Seaver steig fram sem syrgjandi aðstandandi sem hefði notið trúnaðar Dollýar á meðan hún lifði.
Þessi mynd er þó röng ef marka má nýjustu fréttir þar sem fram kemur að umboðsmaður tónlistarkonunnar, Danny Nozell, hafi borið frændann þungum sökum. Hann hefur verið rekinn úr starfi sínu sem yfirmaður öryggismála og Nozell hefur eins krafist þess að honum verði gert að sæta nálgunarbanni. Dolly rak umboðsskrifstofu en samkvæmt Nozell hefur Seaer staðið fyrir herferð þvingana, fjárkúgunartilrauna og hótana sem hafi gert að verkum að starfsfólk umboðsskrifstofunnar og samstarfsaðilar eru svo skelfingu lostnir að þeir telja sig þurfa persónulega öryggisverði.
Seaver hafi með litríkum og stundum ógnvekjandi hætti talað um sjálfan sig sem málaliða og morðingja. Hann hafi hótað að eyðileggja viðskiptatækifæri fyrir umboðsskrifstofuna fengi hann ekki sérstakar greiðslur. Seaver er með reynslu úr hernum og mun hann hafa notað hana til að skelfa starfsfólk umboðsskrifstofunnar og sannfæra það um að hann ætti stórhættuleg vopn.
Þessa hegðun hafi frændinn stundað bæði fyrir og eftir andlát tónlistarkonunnar. Seaver hafi meðal annars hótað því að eyðileggja vörumerki Dollýjar eins og það leggur sig.
Variety greinir frá málinu en blaðamenn miðilsins hafa farið yfir gögn sem Nozell lagði fyrir dómstóla til að rökstyðja kröfu um nálgunarbann. Þar megi finna mikið af ósmekklegum tilvitnunum og reiðileg textaskilaboð frá Seaver til umboðsmannsins. Sem dæmi skrifaði frændinnn:
„Allt sem ég geri er hernaður . . . Allir ættu að hafa áhyggjur af því hvað ég gæti gert“
„Peningarnir hennar verða að vera meiri en ég get þénað annars staðar eða ég mun fokka öllum“
Seaver hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins:
„Ég er atvinnuhermaður og hernaðarverktaki og stunda vopnasölu fyrir erlendar ríkisstjórnir. Ég er öryggissérfræðingur og ég er morðingi. Hins vegar er um engar hótanir að ræða í þessu máli og ég stend við flest ummælin. Ég talaði hreinskilnislega í einkasamtali við Danny sem ég taldi vera vin minn og ímyndar sér að hann sé gangster. Mörg þessara skilaboða eru tveir gaurar að rífast og gráta saman í símanum á meðan við vorum að syrgja.“
Nozell segir í gögnum málsins að hótanir Seaver hafi valdið því að starfsfólk hafi sagt upp störfum, samstarfsaðilar hafi þurft að auka við öryggisgæslu sína og eins leitt til þess að skiptastjóri dánarbús Dollýar sagði sig frá málinu.
Seaver er systursonur tónlistarkonunnar sem var barnlaus ekkja þegar hún lést og því þótti mörgum borðliggjandi að deilt yrði um þær gífurlegu eignir sem hún lætur eftir sig. Að sögn Variety töldu flestir þó að tónlistarkonan fengi að kólna í gröfinni áður en deilurnar hæfust.