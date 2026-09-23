Ella afhjúpar áhugann á Titanic frá barnæsku og telur að hún hafi hugsanlega „verið þar“ í fyrra lífi

Ella Beatty hefur opnað sig um sérkennilegt áhugamál sitt á Titanic í æsku og afhjúpað að móðir hennar, leikkonan Annette Bening, hafi þurft að stýra henni varlega frá frekar sjúklegum búningum fyrir hrekkjavökuna.
Í þætti Drew Barrymore Show á þriðjudag ljómaði leikkonan úr Monster: The Lizzie Borden Story, sem er dóttir Bening og leikarans Warren Beatty, upp þegar hún var spurð út í ævilangan áhuga sinn á farþegaskipinu sem fórst árið 1912 og kostaði yfir 1.500 manns lífið.
„Ó, ég er svo glöð að þú hafir nefnt þetta. Já!“ Beatty brosti. „Jæja, myndin sem ég elska svo mikið, en ég elska líka sögulegu Titanic. Þegar ég var krakki fannst mér ég kannski hafa verið þarna í fyrra lífi.“
Djúp tengsl Beatty við Titanic voru svo sterk að þau rötuðu næstum því í árlega búningagöngu skólans hennar, þar til móðir hennar greip inn í með diplómatískri uppeldisaðferð.
„Sem krakki vildi ég klæða mig upp fyrir hrekkjavökuna sem eftirlifandi af Titanic,“ útskýrði Beatty fyrir hlæjandi áhorfendum í stúdíóinu. „Og mamma sagði bara: Kannski ekki. Eða kannski heima? Eða kannski ekki í skólanum? En það er yndisleg hugmynd, það er yndisleg tilfinning.'“
Drew Barrymore, kynnirinn sem hreifst af sérstakri ástríðu leikkonunnar, kom Beatty á óvart með heilli gjafakörfu sem var sniðin að Titanic, ásamt leikfangabát, innrömmuðu veggspjaldi af Leonardo DiCaprio og Kate Winslet úr stórmynd James Cameron frá 1997 og miðum á vinsæla Broadway-söngleikinn Titaníque .
Innslagið náði hámarki í algjörri kvikmyndalegri ánægju þegar Barrymore lagði til að þær kláruðu viðtalið með því að endurskapa senuna „Ég er að fljúga“ úr kvikmyndinni.
Beatty var að velta fyrir sér hver ætti að taka að sér hlutverkið og spurði: „Mig langar svo mikið, viltu vera rósin mín?“ Barrymore samþykkti fljótt: „Mig langar svo mikið að vera rósin þín fyrir Jack Dawson þinn.“
Viðtalið færðist yfir í senu með víðáttumikið haf með stefni skipsins í bakgrunni, Beatty stillti sér upp fyrir aftan kynninn og vafði höndunum um mitti Barrymore á meðan Barrymore rétti út handleggina.
Barrymore lauk þáttunum á háu nótunum og kynnti nýjasta verkefni Beatty en hélt samt áfram að vera í hlutverki sínu: „ Monster: The Lizzie Borden Story er hægt að horfa á Netflix núna. Njóttu þess á meðan það er heitt! Ella Beatty, hvar hefurðu verið alla ævi?“