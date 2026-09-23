Bonnie Blue afhjúpar óvenjulegt nafn barnsins eftir uppboð – Fékk nærri 200 milljónir króna fyrir

Klámstjarnan Tia Bellinger, títt nefnd Bonnie Blue, hefur afhjúpað nafnið á nýfæddu barni sínu. Þykir nafnið harla óvenjulegt.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Bonnie Blue hefur afhjúpað nafn nýfædds barns síns eftir uppboð sem var haldið. Hæsta boðið átti veðbanki að nafni BetBolt og það er það sem barnið mun heita, BetBolt. Bauð fyrirtækið 1,2 milljónir punda fyrir sem eru tæplega 200 milljónir króna.
Mikill áhugi
Talsverður áhugi var á uppboðinu og á meðal þeirra nafna sem var boðið í voru Top G (Andrew Tate), Clavicular og fyrirtæki að nafni Group Project.
Bonnie tilkynnir að hún muni fara til þjóðskrárinnar í Westminister í London í dag og skrá nafnið.
„Uppboðið mitt er búið og fyrir 1,2 milljónir punda þá mun barnið mitt heita BetBolt. Ég mun kalla BetBolt yfir leikvöllinn,“ segir hún í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum.
Rafmyntaspilavíti
Bonnie viðurkennir hins vegar að hafa ekki kannað málið mjög vel og að hún viti ekki hvað BetBolt sé í raun og veru.
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„Ég er svoldið ringluð. Ætti ég að hafa samband við þá? Ætti ég að þakka þeim? Munu þeir hafa eitthvað að gera með líf barnsins míns?“ segir hún.
En miðað við óformlega athugun DV þá er BetBolt veðbanki og spilavíti þar sem stuðst er við rafmyntir á borð við bitcoin.
Ekki mánaðargamalt
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Bonnie veldur usla í uppeldi sínu á barninu, sem er þó ekki nema um 3 vikna gamalt.
Nýlega birti hún myndband af sér með því þar sem hún auglýsti klámferil sinn með þrjá grímuklædda menn í kringum sig. Það myndband var kært til barnaverndaryfirvalda af breska Íhaldsflokknum og formaður þess, Kemi Badenoch, fordæmdi myndbandið og sagði málið snúast um öryggi barnsins.